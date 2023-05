“Así compré ¢15.000 en bitcoin en Costa Rica”; paso a paso para adquirir la criptomoneda (y conocer sus riesgos)

Si en 2023 todavía no sabe cómo se pueden comprar bitcoins en Costa Rica, no se preocupe, yo tampoco lo sabía. Por eso vengo a explicarle cómo fue que hice mi primera compra, qué información le van a pedir y cuáles trabas puede encontrarse en el camino.

Lo que viene a continuación no es un consejo financiero. No le voy a decir cuánto ni cuándo debe comprar. Tampoco le voy a prometer que esta se vaya a convertir en la moneda del futuro ni que la use como reserva de valor ni como activo especulativo. Esto es, más bien, una especie de guía para profanos, un paso a paso de cómo fue la experiencia de comprar mis primeros bitcoins en 2023.

El nivel básico inicia por el monto que decidí usar: ¢15.000, que al tipo de cambio de venta de referencia son unos $27. Precisamente ese monto no alcanza para llenar un tanque de gasolina promedio y en caso de que algo saliera mal, podría asumir la pérdida.

¿Por qué bitcoin? Copiado!

La respuesta sencilla: porque se trata de la criptomoneda más grande, popular y aceptada del mundo.

También suele ser la más resiliente. A pesar de los descalabros que ha sufrido el mundo cripto con las caídas recientes de la plataforma de intercambio FTX y las monedas luna y terra, bitcoin ha subido su valor en alrededor de un 70% en lo que va del 2023.

No obstante, la decisión de comprar este activo viene desde un ángulo periodístico, no de asesoría financiera. Es decir, elegimos la criptomoneda que más personas probablemente buscan comprar, no la que le vaya a generar más réditos. Esto último, por lo menos en esta guía, no nos incumbe.

¿Cuál va a ser la plataforma de compra? Copiado!

Para esta guía elegimos el portal Binance por una razón similar a la de bitcoin: se trata de la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande y popular a nivel mundial. Además permite realizar compras desde Costa Rica y en colones.

Daniel Rojas, consultor en criptomonedas costarricense, suele recomendar Binance para iniciar.

¿Cuáles riesgos hay? Copiado!

Volatilidad: si quiere invertir en criptomonedas tiene que tener una alta tolerancia a la volatilidad, ya que los subibajas son habituales en este tipo de activos. En setiembre del 2021, un bitcoin equivalía a casi $70.000, en enero de 2023 bajó a cerca de los $15.000 y en mayo de este año se cotiza alrededor de $29.000.

“Nunca invierta más de lo que está dispuesto a perder”, recomienda Rojas.

En mi caso, de querer vender los ¢15.000 en bitcoin que adquirí para este experimento, perdería casi ¢2.000 en solo cuatro días entre depreciación y comisiones.

En manos de Binance: si desea mantener las criptos dentro de la plataforma de Binance, sepa que está dejando sus activos en manos de un tercero. Sí, son suyas, pero depende de la plataforma para acceder a ellas y aunque esta es una de confianza, pueden congelarle los fondos, como sucedió con la caída de FTX.

Dentro del gris legal: en el país las criptomonedas no están prohibidas, pero tampoco hay un marco normativo que las regule. El Banco Central de Costa Rica, por el momento, mantiene lo que llama una “tolerancia vigilante”. Si entre privados se ponen de acuerdo, pueden negociar con criptos, pero nadie está obligado a recibirlas.

Por el momento, las autoridades se mantienen vigilantes de que estos activos no se utilicen por el crimen organizado, la evasión fiscal, el financiamiento al terrorismo u otras acciones ilícitas.

¿Comprar bitcoin es tan fácil como parece? Copiado!

Sí: en mi caso el proceso de compra fue muy sencillo. En escasos minutos se completó la adquisición de la criptomoneda y listo. El registro en la aplicación, en cambio, fue más lento, pero no lo consideraría como un proceso estrictamente complejo.

No: Para algunos usuarios es posible que la experiencia resulte compleja. Hay un camino fácil y uno difícil (más adelante les cuento). Si le toca el segundo, puede que la compra se le haga tediosa y, a pesar de que la plataforma ofrece garantías, queda más expuesto a una estafa o un engaño. Además, aunque el proceso sea relativamente amigable en ambos casos, es normal sentirse abrumado por la cantidad de opciones que ofrece Binance, en especial si es primerizo.

Para lo que compete a esta guía, me voy a concentrar principalmente en el camino fácil, ya que esa fue mi experiencia personal. Pero también habrá menciones a las trabas que podrían presentarse en otros casos.

Aunque le toque la opción más sencilla, sepa que tiene que armarse de paciencia. No necesariamente por lo complejo o no que sea el proceso, sino porque se trata de dinero. Siempre lea bien todas las instrucciones que le brinda la plataforma, infórmese bien por aparte y evite caer en un click apresurado que le lleve a perder dinero.

Sin más preámbulo, les explico, paso a paso, cómo fue el proceso de registro y compra de bitcoin en Binance:

Registro Copiado!

Abrir una cuenta es la parte más sencilla. No se diferencia en gran medida de cómo se crearía un usuario en cualquier otra plataforma web: un correo, una contraseña y listo. El único paso adicional es confirmar el correo electrónico por medio de un código que le llegará a su bandeja de entrada.

La cuenta se puede abrir en el siguiente enlace: https://accounts.binance.com/es/register-person

Proceso de verificación Copiado!

Una vez creada la cuenta, Binance solicita que verifique su información para poder comprar criptomonedas. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Ya la cuenta está creada, pero para poder comprar criptomonedas debe pasar por un proceso de verificación de identidad. En esta etapa le van a pedir información personal, su documento de identidad y verificación biométrica.

Información personal:

Nombre completo

Fecha de nacimiento

Dirección residencial

Código postal

Ciudad

País

Binance solicita que rellene la siguiente información personal. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Verificación de documentos Copiado!

En esta etapa, Binance se encarga de verificar que efectivamente el usuario cuenta con un documento de identidad. Para Costa Rica puede ser la cédula emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones, el pasaporte o la licencia de conducir.

En mi caso utilicé la cédula de identidad.

Para validar el documento se debe tomar una fotografía de la identificación por delante y por detrás. La imagen debe capturarse en directo desde el sitio web o la aplicación móvil de Binance. Es decir, no puede usar una fotografía que ya tenga guardada en su dispositivo, así que si lo hace desde la computadora, asegúrese de que haya buena iluminación y que la cámara tenga la nitidez suficiente como para que se lean las letras del documento.

Binance le solicita al usuario que muestre evidencia de un documento de identidad, ya sea cédula, licencia de conducir o pasaporte. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Verificación biométrica Copiado!

Para este paso Binance le va a pedir que grabe un video en directo. Esto se puede hacer desde la aplicación celular o desde la versión de escritorio.

En el video debe encuadrar su rostro y seguir las instrucciones que aparezcan en pantalla.

Binance le solicitará que grabe un video con su rostro. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Una vez que se superan estos pasos, Binance deberá revisar la información. Cuando termine de hacerlo se le enviará un correo electrónico comprobando o no que los documentos son válidos.

En mi experiencia, la revisión por parte de Binance duró cerca de dos horas. La duración de este proceso varía dependiendo de cada caso. Para algunos pueden ser minutos, para otros pueden ser incluso días.

Además, es posible que Binance pida más documentos para comprobar que su identificación sea válida. Conozco un caso de un costarricense al que la plataforma le solicitó un documento emitido por un tercero —en su caso, su banco— que confirmara la identidad y residencia.

A mí me bastó con la cédula.

Ahora sí: ¿cómo se compra? Copiado!

Una vez superada la verificación, su cuenta ya tiene la luz verde para comprar criptomonedas. Hay dos formas principales de hacerlo: por medio de tarjeta de crédito o débito, directamente con Binance, o por medio del mercado peer-to-peer (P2P, entre pares).

El método más sencillo, por mucho, es con tarjeta. Sin embargo, hay un problema: a pesar de que la plataforma está habilitada para compras en Costa Rica y con colones, incluya la posibilidad de que el sistema le rechace la tarjeta.

De momento, no se sabe a ciencia cierta cuáles tipos de tarjetas ni de cuáles entidades suelen ser aceptadas. “Yo he escuchado que para algunas personas ‘X’ banco funciona mejor, pero luego ese banco a otra persona no le sirve; hay muchas inconsistencias”, dice Rojas.

Si tiene cuentas en más de una entidad, puede intentar con cada una para comprobar cuál le sirve. Para mi compra utilicé una tarjeta de débito de un banco público y funcionó al primer intento.

Así se compra con tarjeta Copiado!

Para hacerlo debe darle click a la pestaña de “Comprar cripto”, en el menú superior del sitio web y darle click a la opción de “Tarjeta de crédito/débito”.

Para comprar en Binance simplemente debe seleccionar la moneda fíat a pagar y aparecerá el equivalente en la criptomeneda que seleccione. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Una vez dentro, debe seleccionar la moneda en la que va a realizar la compra. En esta etapa el usuario digita cuánto dinero fíat quiere gastar —colones, en mi caso— y la plataforma le calcula aproximadamente cuánto sería el equivalente en la criptomoneda. El mínimo que permite comprar en colones es de ¢12.000 y el máximo, al 9 de mayo del 2023, es de ¢417.630.

Lo que sigue es sencillo: en estos casos las compras no se diferencian a las que se harían en cualquier otra plataforma en línea; solo debe rellenar la información básica de su tarjeta, la misma que le daría, por ejemplo, a una app de delivery para ordenar comida o a Amazon para hacer un pedido en línea (número de tarjeta, vencimiento, CVC).

Debe rellenar la información de su tarjeta de crédito o débito. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Después de ingresar los datos de su tarjeta, debe presionar la opción de “Confirmar” y… listo, ya compró las criptomonedas.

Fue el pasado 7 de mayo cuando concreté la compra. La deducción de Binance a mi tarjeta fue inmediata y los fondos se vieron reflejados en ese portal en cuestión de segundos.

Cuando ya subió la información de la tarjeta, le da a la opción de confirmar y la transacción se completa. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

¿Dónde quedan las cripto? Copiado!

Las cripto caen dentro de la “billetera spot” de Binance. Este almacenamiento es la forma más sencilla de mantener criptomonedas si va hacer más compras y ventas dentro de la plataforma.

No obstante, la desventaja que tiene dejarlas en la billetera Spot es que, si bien esas criptos están en su cuenta y usted puede venderlas o comprar más, Binance tiene control sobre ellas, como una especie de custodio. Es decir, Binance podría congelarle los fondos, como sucedió con FTX durante su caída.

Si la persona no va a utilizar esas criptos para hacer más compra y venta en Binance, Rojas recomienda pasarlas a una billetera digital sin custodio, como por ejemplo Trust Wallet.

Recuerde que yo compré ¢15.000. Pues bien, al entrar en mi cuenta de Binance el pasado 11 de mayo, el estado de cuenta reflejaba que mis números eran de ¢12.970. Es precisamente a esos resultados a los que tiene que acostumbrarse si ingresa en ese mundo: fluctuaciones súbitas en el valor que le pueden generar tristes minusvalías o alegres ganancias.

Un menor precio en el valor del bitcoin con respecto al día en que lo compré y el descuento de comisiones por parte de Binance son las razones que están detrás de esa pérdida respecto al depósito inicial.

¿Qué pasa si no me aceptan la tarjeta de crédito/débito? Copiado!

Si ninguna tarjeta le funciona, deberá acudir entonces al mercado P2P. Este método es menos inmediato que la tarjeta de crédito ya que se realiza en una especie de mercado en línea donde los clientes se ponen de acuerdo entre sí para comprar y vender criptos. Es decir, las ofertas que se ven en la plataforma no son directamente de Binance (este sirve solo como medio), sino de los usuarios.

“Se vuelve un poquito más engorroso en el P2P, eso quiere decir que tenés que meterte y ver cuáles son las ofertas que otras personas están haciendo. Digamos que te dicen ‘mirá, yo te vendo $10 de bitcoin, transferime a esta cuenta bancaria’”, explica Rojas.

En mi caso no tuve que acudir a negociar entre pares, sin embargo, a grandes rasgos, lo que se van a topar es un listado de ofertas como el que aparece en la siguiente imagen:

En el mercado 'peer-to-peer' (P2P) los usuarios de Binance negocian las criptomonedas entre sí según las ofertas que ellos mimos anuncien. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

En el menú que aparece arriba en la pantalla, resaltado en rojo, el usuario debe elegir si quiere comprar o vender y cuál criptomoneda (BTC es bitcoin, por ejemplo). En la parte que está resaltada en verde se selecciona la moneda con la que se va a intercambiar —en este caso colones/CRC— y el método de pago. Para Costa Rica se utiliza normalmente la transferencia bancaria. La plataforma tiene formas de filtrar con cuál banco en específico va a realizar la transacción.

Para efectuar una orden, debe darle click al botón de “comprar”. Allí especifica el monto y después con los datos del vendedor debe enviar el pago por transferencia bancaria. La plataforma ofrece un chat para ponerse de acuerdo con el vendedor.

El límite para concretar estas transferencias es de 15 minutos hasta 6 horas.

Cuidado con las estafas Copiado!

En la plataforma P2P de Binance todas las operaciones en línea están protegidas por un depósito de garantía. Cuando se publica un anuncio, el importe en criptomonedas indicado en la oferta queda reservado de forma automática en la billetera de fondos del vendedor. Esto significa que si el vendedor no libera las criptomonedas cuando se le realiza el pago, los agentes de Binance pueden entregar ellos mismos las cripto al cogerlas directamente de los fondos reservados.

Si va a vender criptomonedas en P2P, la principal recomendación es nunca transferir los activos antes de confirmar que ha recibido los fondos del comprador.

Sin embargo, siempre habrá personas que quieran conjurar algún tipo de estafa. Para evitarlas, Rojas recomienda hacer toda la negociación y comunicación por medio de Binance, para que en caso de que quieran robarle las criptomonedas, el agente de Binance pueda interceder en su favor.

“Hay mucha gente que se la bailan y entonces se pasan a hablar por Whatsapp, no se quedan en el chat de Binance, y entonces ahí es en donde les roban. La persona de Binance que vaya a arbitrar necesita leer toda la información y no puede fiarse de pantallazos de Whatsapp porque a él no le consta”, dice Rojas.

En este enlace puede encontrar la guía que ofrece Binance para negociar en el P2P.