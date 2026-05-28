Así es como el Banco Central intenta bajar las tasas de interés de los créditos (y no es con la TPM)

Ante la falta de respuesta de las tasas de crédito a las reducciones en la política monetaria, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) decidió actuar sobre la estructura del mercado con el abaratamiento del ingreso de nuevos intermediarios.

La medida apunta a corregir una distorsión persistente donde, aunque la entidad monetaria redujo su Tasa de Política Monetaria (TPM) en diciembre de 2025 hasta ubicarla en 3,25%, el ajuste no se ha trasladado al costo de los préstamos, que se mantienen al alza.

En la reunión de política monetaria más reciente, realizada el 21 de mayo del año en curso, el presidente del banco, Róger Madrigal, recordó la reducción del capital mínimo requerido para crear entidades financieras reguladas, autorizada en marzo.

De acuerdo con su explicación, esta medida busca facilitar la entrada de nuevos actores, con la expectativa de que una mayor competencia obligue a mejorar las condiciones para los usuarios.

La modificación hizo que el requisito patrimonial para la banca privada bajara de ¢17.121 millones, un monto vigente desde 2021, a ¢12.000 millones. Esto se traduce en una reducción de ¢5.121 millones, cerca de un 30% menos.

La lógica detrás de la medida responde a un principio básico del mercado: más oferentes compitiendo por los mismos clientes tienden a mejorar las condiciones de los productos financieros.

Al reducir el capital mínimo, el Central intenta atraer nuevos inversionistas al sistema que, al ingresar, justamente se verán obligados a competir por captar clientes, lo que puede propiciar tasas de interés más bajas, mejores condiciones de crédito y mayor diversidad de productos.

Sin embargo, este efecto depende de que la entrada de nuevos participantes se concrete y alcance una escala suficiente para alterar el equilibrio actual del mercado, lo cual descarta cambios inmediatos.

Además, la creación de nuevas entidades financieras implica procesos regulatorios, inversión, desarrollo operativo y posicionamiento en el mercado.

Solo cuando estos nuevos jugadores operen plenamente se podrá observar una presión real sobre las tasas de interés. Entretanto, de continuar las mismas condiciones, la transmisión de la política monetaria hacia los créditos continuaría con rezagos similares.