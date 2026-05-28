Finanzas

Así es como el Banco Central intenta bajar las tasas de interés de los créditos (y no es con la TPM)

La medida busca incentivar la competencia para bajar las tasas de crédito

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Por Marcia Solano Miller

Ante la falta de respuesta de las tasas de crédito a las reducciones en la política monetaria, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) decidió actuar sobre la estructura del mercado con el abaratamiento del ingreso de nuevos intermediarios.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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