Así funcionará el código de verificación del Banco Nacional para hacer transferencias por Sinpe Móvil

El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) informó que, ante el aumento en la cantidad de estafas expuestas por sus clientes, ahora solicitará un código de verificación para realizar transferencias por medio de Sinpe Móvil.

La entidad bancaria comunicó que, cada vez que un cliente desee realizar una transferencia de dinero a través de esta herramienta, le enviará el código de verificación al usuario a su correo electrónico o a su número de teléfono mediante un mensaje de texto y este deberá ingresarlo para validar cada Sinpe Móvil que se realice.

“Aún y cuando algunos clientes les luzca un paso más y ello les genera incomodidad, la medida se toma para la protección de todos”, dice la posición oficial del Banco Nacional sobre el tema de las estafas.

El BNCR enfatizó que este código no debe compartirse con nadie, ni por teléfono, ni por mensaje de texto, ni por link que los lleva a una página falsa, ni por buscadores de Internet.

Además, la institución recordó a todos sus clientes la responsabilidad que tienen en el resguardo de sus claves, tokens, pines y códigos de seguridad y de no brindarlos a nadie, por ninguna razón.

“El Banco Nacional reitera de manera clara y enfática que sus sistemas no han sido vulnerados, y estos eventos, lastimosamente, no se estarían dando si los clientes estafados no hubiesen entregado sus claves. Esto ha sucedido en todos los casos que hemos revisado”, añade la posición oficial de la entidad bancaria.