Finanzas

Así operaba el estafador informático que recibió la pena más larga por ese delito en Costa Rica

Un hombre de apellidos Retana Brenes fue condenado a 24 años de prisión por 28 estafas informáticas.

Por Redacción EF

AñadirEl Financierocomo fuente preferida en

Pedir prestado un teléfono celular porque se había quedado sin batería, no tenía saldo o necesitaba comunicarse con un familiar era el pretexto que utilizaba un hombre de apellidos Retana Brenes para acercarse a sus víctimas. Una vez con el dispositivo en sus manos, accedía a los servicios bancarios por mensajes de texto y sustraía dinero de sus cuentas.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.