BAC anuncia intención de adquirir Multibank para liderar en Centroamérica

BAC Holding International Corp. (BHI) anunció el 28 de octubre de 2025 su intención de adquirir el 99.56906% de las acciones de Multi Financial Group, Inc., propietaria de Multibank, con el objetivo de avanzar hacia una fusión que posicionará a la entidad resultante en el top 3 de los bancos más grandes de Panamá y como el banco con mayor participación de mercado en Centroamérica.​

Mediante un comunicado de hecho de importancia, BHI informó que su Junta Directiva acordó convocar a una Asamblea de Accionistas para deliberar sobre la potencial compra por parte de BAC International Corporation (BIC), filial de BHI, del paquete mayoritario de acciones de Multi Financial Group. La transacción se concretará una vez que las asambleas de accionistas, juntas directivas y entidades reguladoras otorguen las aprobaciones correspondientes.

BAC International Corp. es la entidad panameña holding propietaria del 99.996% de las acciones de BAC International Bank, Inc., mientras que Multi Financial Group es propietaria del 100% de las acciones de Multibank, Inc., y subsidiarias, incluyendo Multibank Seguros, S.A. y Multi Securities, Inc.

Fusión redefine el mercado bancario regional

Con esta operación, la entidad consolidada alcanzaría más de $43.000 millones en activos, $30.000 millones en cartera de créditos y $32.000 millones en depósitos, atendiendo a más de 6 millones de clientes en los seis países donde opera BAC (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá).

“BAC se encuentra en el mejor momento para realizar esta transacción. En los últimos años, hemos crecido de manera consistente y sostenible, lo que nos permite aspirar a concretar esta adquisición y acelerar aún más la generación de triple valor. La posterior fusión, nos permitiría consolidar dos organizaciones que suman más de 120 años de trayectoria y fortalecer la propuesta de valor para el cliente bancario”, afirmó Rodolfo Tabash Espinach, presidente de la Junta Directiva de BIC y CEO de BAC.​

Por su parte, Ramón Chiari Brin, presidente ejecutivo de BAC Panamá, destacó que “esta decisión refleja la firme confianza que genera Panamá como motor de crecimiento económico en la región, y el optimismo hacia el futuro, respaldado por la estabilidad, visión estratégica y el talento de nuestra gente”.

Durante el proceso de transición, cada banco continuará operando con normalidad y prestando sus respectivos servicios financieros de manera independiente. Ambas entidades reafirmaron su compromiso con sus clientes, garantizando la continuidad de servicios, la seguridad de las operaciones y el respaldo de equipos altamente capacitados.

BAC uno de los bancos líderes en Centroamérica con presencia en seis países, atendiendo a más de 6 millones de clientes con un equipo de más de 21.000 colaboradores. BHI cuenta con más de 70.000 accionistas y cotiza en las bolsas de valores de Colombia y Panamá.​

Multi Financial Group es un destacado grupo panameño con más de 50 años de trayectoria en el negocio financiero, propietario de Multibank, MB Seguros y Multi Securities, respaldado por más de 800 colaboradores. Multibank inició operaciones en 1990 y actualmente es el sexto banco de capital privado por total de activos en Panamá.

Otras compras en la región

En enero de 2025, Banco Davivienda y The Bank of Nova Scotia (Scotiabank Canadá) anunciaron la firma de un acuerdo para integrar las operaciones de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá bajo Davivienda. La transacción contempla que Davivienda asumirá los negocios de banca de personas, comercial y corporativa de Scotiabank en estos tres países, mientras que Scotiabank se convertirá en accionista con aproximadamente el 20% de participación en las operaciones totales de Davivienda y obtendrá el derecho de designar miembros en su junta directiva.

Para estructurar esta integración, se constituyó en Panamá una sociedad holding denominada Davivienda Group S.A., cuya creación fue aprobada por la Junta Directiva de Davivienda en junio de 2025.

Este proceso sigue avanzando con las autorizaciones de integración y cambios que deben ocurrir en los distintos países involucrados. Actualmente los bancos siguen funcionando de manera separada en Costa Rica.