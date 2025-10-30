Finanzas

BAC anuncia intención de adquirir Multibank para liderar en Centroamérica

Por Redacción EF

BAC Holding International Corp. (BHI) anunció el 28 de octubre de 2025 su intención de adquirir el 99.56906% de las acciones de Multi Financial Group, Inc., propietaria de Multibank, con el objetivo de avanzar hacia una fusión que posicionará a la entidad resultante en el top 3 de los bancos más grandes de Panamá y como el banco con mayor participación de mercado en Centroamérica.​








BAC
