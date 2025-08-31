Finanzas

Banco Central acordó cambio en Sinpe Móvil: tendrá un nuevo límite de transferencia

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

Una nueva reforma al reglamento por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) introduce una modificación en una de las plataformas de transferencia de dinero más utilizadas en el país, Sinpe Móvil. Esta herramienta, administrada por el BCCR, forma parte del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe).








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
SINPE MóvilBCCRtransferenciaslímitesSMS
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.