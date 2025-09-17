Finanzas

Banco Central de Costa Rica alerta sobre nueva modalidad de estafa; conozca los detalles para que no caiga

Por Redacción EF

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) emitió una advertencia pública sobre una operación fraudulenta en la que delincuentes suplantan la identidad de la institución y la de su presidente, Róger Madrigal López, para estafar a la ciudadanía con la promesa de falsos créditos.








