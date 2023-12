Banco Central ha comprado $6.604,36 millones en el Monex para evitar que el precio del dólar esté más bajo

En cuestión de 11 meses y 15 días, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) ha adquirido $6.604,36 millones en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) de los $9.902,9 millones negociados, claramente es un participante relevante.

Solo para dimensionar esta cantidad, pues el comportamiento del tipo de cambio ha sido diferente en esos periodos, se puede decir que la autoridad monetaria ha comprado durante este año más dólares que los adquiridos —en conjunto— en 2021 y 2022.

El Central compra dólares para evitar que el tipo de cambio en el mercado siga bajando más o para que su velocidad de descenso sea lenta. Las intervenciones del ente emisor en el Monex han mantenido el precio de la moneda extranjera en un rango de entre ¢526,22 y ¢560,77 desde marzo de 2023 hasta el 15 de diciembre, según el promedio ponderado del valor de la divisa en el Monex.

De esta forma, si la autoridad monetaria no interviniera en el mercado como lo ha hecho durante este 2023, el precio del dólar podría estar incluso más bajo del que se observa actualmente (¢526,22, viernes 15 de diciembre), que por cierto es un nivel que no se registraba desde febrero de 2014.

Las compras de dólares por parte del Banco Central son financiadas mediante la emisión de colones. De acuerdo con José Luis Arce, economista y director de la firma FCS Capital, las compras “intensas” de divisas han conducido a excesos de liquidez en el mercado intercambiario que preocupan a la autoridad monetaria por su efecto sobre la inflación.

A criterio del economista Douglas Montero aunque de momento no se ha visto un impacto inflacionario —pues debería haber más inflación que la actual: -1,64%—, por la situación de baja generalizada de algunos precios en el mundo, no quiere decir que no se dé una afectación por esa cantidad de dinero en moneda nacional que está saliendo a la calle. “Esto tiene un efecto inflacionario, más tarde que temprano pero lo va a tener”, agregó.

“El Banco Central emite colones que manda a la calle y retira dólares. Por definición en economía cada vez que se hace emisión de dinero, eso tendería a ser inflacionario porque hay más plata en la calle y plata que tal vez no tiene sustento, por eso es que se vuelve inflacionario, porque en realidad no se está emitiendo con el fin específico de atacar algo, sino es básicamente para controlar la gran oferta de dólares”, consideró Montero.

Sobre las razones del exceso de divisas no hay, en mi opinión, nada oculto bajo el sol como sectores interesados pretenden hacer parecer. La razón principal fue el crecimiento de las actividades de exportación de bienes y servicios -debido a la recuperación del turismo y el efecto nearshoring- y la mayor estabilidad en los precios de las materias primas. Además, la baja en los tipos de interés en colones durante este año redujo una fuente de oferta de dólares importante durante 2022, relacionada con el arbitraje de tipos de interés. — José Luis Arce, economista y director de la firma FCS Capital

El desglose de las compras

Durante este 2023, el Banco Central ha comprado dólares tanto para operaciones propias, es decir, para incrementar sus reservas internacionales netas (RIN); como para satisfacer los requerimientos que le hace el Sector Público No Bancario (SPNB).

Según el Informe de Política Monetaria (IPM) más reciente, estas compras le han permitido a la entidad restituir el monto de las reservas internacionales netas utilizado para cubrir los requerimientos del SPNB en años anteriores al 2023, satisfacer las necesidades contemporáneas de dicho sector y cubrir operaciones propias.

Las compras bajo la etiqueta de “operaciones propias” se reactivaron el pasado 5 de mayo. Desde esa fecha hasta el 15 de diciembre de 2023, el BCCR ha adquirido $1.815 millones para aumentar sus reservas. Al 14 de diciembre, las RIN se ubicaban en un nivel histórico de $13.154,8 millones.

Las reservas internacionales netas del BCCR no están en un nivel récord solo por las compras del Central, sino también por la última emisión de bonos soberanos de deuda externa (eurobonos) por $1.421 millones que se realizó el pasado 6 de noviembre. En marzo de este mismo año también ingresaron otros $1.500 millones por la primera colocación de eurobonos que hizo el país en este 2023.

Ese dinero es del Ministerio de Hacienda y se espera que sea utilizado para pagar otras obligaciones de esa cartera, especialmente bonos que tengan tasas faciales altas.

El IPM resume que las reservas internacionales constituyen un seguro que permite a una economía amortiguar el impacto de eventuales choques adversos y, por tal razón, contribuyen a mantener la estabilidad macroeconómica del país.

El saldo de las Reservas Monetarias Internacionales, además de las transacciones cambiarias del Banco Central en el Monex, puede variar por otras operaciones no cambiarias (sin efecto monetario), tales como: variaciones en los saldos de las cuentas que mantienen los bancos comerciales, el Gobierno Central y el sector público no bancario en el Banco Central, así como transacciones de la deuda pública externa y operaciones del Banco Central con el resto del mundo. — Banco Central de Costa Rica

Durante los 11 meses y 15 días transcurridos de este 2023, la autoridad monetaria compró $4.789,3 millones en el Mercado de Monedas Extranjeras para satisfacer las necesidades del Sector Público No Bancario.