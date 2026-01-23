Finanzas

Banco Central mantiene en pausa su tasa de política monetaria en 3,25% anual

Róger Madrigal, presidente del Banco Central, afirma que la decisión se debe a la estabilidad en los precios y los datos de producción

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Las autoridades del Banco Central decidieron este jueves 22 de enero mantener su tasa de política monetaria en 3,25% anual, debido a la estabilidad que se está dando en los precios de los bienes y servicios (inflación), los datos de la producción nacional y en empleo.








