Finanzas

Banco Central mantiene sin cambios la Tasa de Política Monetaria

El último ajuste de la TPM se realizó en setiembre de este año, cuando acordó reducirla en 25 puntos base y ubicarla en 3,50% anual

Por Marcia Solano Miller

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) informó que mantendrá su Tasa de Política Monetaria en 3,50% anual.








