Banco Central no mueve su tasa de política monetaria ante posibles presiones inflacionarias por conflicto bélico

Róger Madrigal, presidente del Banco Central, presentó las proyecciones de crecimiento para Costa Rica de 2026 y 2027.

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) decidió dejar en 3,25% su Tasa de Política Monetaria (TPM), esto debido a que se visualizan presiones inflacionales por el conflicto bélico en el Medio Oriente.

El indicador de referencia se ubicó en 3,25%, nivel que rige a partir del 19 de diciembre.

La TPM es el principal instrumento del Banco Central para guiar la inflación hacia su meta.

“El agravamiento del conflicto bélico en Oriente Medio desde finales de febrero ha generado aumentos en los precios internacionales de las materias primas, entre ellas, el petróleo y los granos básicos, con efectos posteriores sobre los precios de otros bienes y servicios”, aseguró Róger Madrigal, presidente del Banco Central.

La última reunión fue el pasado 22 de enero del 2026 cuando la tasa quedó igual en 3,25%, cifra en la que se mantiene desde el 19 de diciembre del 2026.

Este indicador influye directamente en el resto de tasas del mercado, tanto activas como pasivas; es decir, determina el costo de los créditos y el rendimiento de los ahorros.

La reciente evaluación del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la economía costarricense ha puesto presión sobre la posición del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

En su última misión, el organismo recomendó reducir aún más este indicador.

El FMI ha sido claro al calificar la política monetaria actual como restrictiva, incluso en un contexto de inflación persistentemente baja y negativa durante gran parte de los últimos dos años.

Según el organismo, la tasa vigente supera el nivel “neutral”, es decir, el que permite un equilibrio sin frenar la actividad económica. En la práctica, esto actúa como un lastre para el consumo, la inversión y la recuperación de la demanda interna.

Bajo esta lógica, la flexibilización monetaria busca acelerar el retorno de la inflación al rango meta del 2% al 4%.

La inflación se ha ubicado por debajo de la meta, principalmente en números negativos, desde el primer semestre del 2023.

Mantener la TPM en el mismo nivel obtuvo 4 votos a favor y dos en contra, según comunicó el Central este 26 de marzo.