Banco Nacional anuncia cambios en los accesos de las cuentas de sus clientes; esto es lo que deberá hacer para usar las plataformas digitales

El Banco Nacional de Costa Rica informó ajustes en el acceso a sus plataformas digitales, con nuevos procedimientos para la creación de usuario y configuración de seguridad en sus canales electrónicos.

Los cambios forman parte de actualizaciones en los mecanismos de autenticación disponibles para clientes que utilizan banca en línea y la aplicación BN Móvil para realizar operaciones.

Las modificaciones incorporan pasos adicionales de verificación de identidad y permiten definir un identificador personalizado para el ingreso al sistema.

El banco indicó que el proceso se realiza dentro de las plataformas oficiales, sin necesidad de acudir a sucursales físicas ni intermediarios.

A partir del 6 de abril, la creación del usuario personalizado y la configuración del token digital serán requisitos obligatorios para el acceso a los canales electrónicos. Hasta esa fecha, el proceso se mantiene como opcional.

Plataformas digitales del Banco Nacional concentran operaciones bancarias sin atención presencial.

Para crear el usuario personalizado, la entidad detalla que la persona debe ingresar a BN Móvil o al sitio web www.bncr.fi.cr, seleccionar banca en línea e iniciar sesión con su número de identificación y contraseña vigente.

Posteriormente, debe ubicar la opción de creación de usuario en el menú de preferencias o mediante un recordatorio automático dentro del sistema.

El procedimiento incluye seleccionar el medio de verificación, ya sea por mensaje SMS o correo electrónico, y completar un formulario con los nuevos datos solicitados.

Una vez ingresado el código de verificación, el sistema permite confirmar el trámite y continuar con el proceso de actualización del acceso.

El Banco señala que, tras completar la gestión, la persona usuaria debe cerrar sesión e ingresar nuevamente con el usuario personalizado recién creado.

La entidad define este usuario como un identificador único que sustituye el ingreso tradicional con número de cédula en los canales digitales.

El proceso incorpora advertencias sobre seguridad, entre ellas que la institución no contacta a clientes para solicitar creación de usuarios ni configuración de herramientas de acceso.

También se indica que el trámite es autogestionado y que no se deben compartir contraseñas ni información financiera con terceros.

La autenticación digital incluye verificación mediante códigos enviados al usuario. (Shutterstock /Shutterstock)

El segundo procedimiento corresponde a la configuración del token digital, mecanismo utilizado para generar códigos de seguridad de un solo uso.

La activación inicia al aceptar un mensaje dentro de la plataforma o al ubicar la opción en el menú de configuración de hamburguesa (identificado con tres líneas horizontales).

El sistema guía a la persona usuaria mediante pantallas consecutivas donde se debe seleccionar el método para generar códigos de seguridad en futuras sesiones.

Luego, se solicita una verificación de identidad mediante el envío de un código por correo electrónico o mensaje SMS.

Ese código debe ingresarse en la aplicación para completar la validación y avanzar en la activación del mecanismo de seguridad.

Al finalizar, el sistema muestra un mensaje que confirma la conclusión del proceso y habilita el uso del token digital para operaciones.

El banco reiteró que estos procedimientos forman parte de los controles de seguridad implementados en sus canales digitales.

La entidad recordó que sus únicos canales oficiales incluyen su sitio web, redes sociales verificadas y correos electrónicos institucionales con dominio oficial.