Finanzas

Banco Nacional anuncia cambios en los accesos de las cuentas de sus clientes; esto es lo que deberá hacer para usar las plataformas digitales

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Por Mathew Chaves

El Banco Nacional de Costa Rica informó ajustes en el acceso a sus plataformas digitales, con nuevos procedimientos para la creación de usuario y configuración de seguridad en sus canales electrónicos.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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