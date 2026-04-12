Finanzas

Base Contributiva Mínima para trabajadores independientes: ¿cómo funciona y en qué casos la CCSS le exime de pagar?

Le explicamos las reglas del aseguramiento mínimo de la CCSS aplicado en trabajadores independientes, por qué es diferente y el error que podría costarle varios años de endeudamiento

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Por Marcia Solano Miller

Generar ingresos propios es una meta que muchos esperan alcanzar; sin embargo, mayor flexibilidad no implica estar exento de responsabilidades contributivas, así sucede con la cotización a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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