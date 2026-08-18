BCR da luz verde a compra por $70,8 millones del Parque Empresarial del Pacífico

El Banco de Costa Rica (BCR), con el respaldo de su Junta Directiva, autorizó la compra por $70,8 millones para trasladar el Parque Empresarial del Pacífico a BCR SAFI.

El aval se dio por parte de la Junta Directiva. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Como parte de esta operación, el inmueble dejará de formar parte del Fondo Inmobiliario No Diversificado (FIND) y pasará a incorporarse a los activos de BCR SAFI.

La decisión busca, según comunicó la entidad, normalizar la situación del fondo inmobiliario y atender las disposiciones de la Superintendencia General de Valores (Sugeval), mientras el caso continúa bajo investigación por presuntas irregularidades en la compra original.

De acuerdo con el banco, la operación está prevista para octubre de este año.

La entidad aseguró, mediante un comunicado de prensa, que la compra no afectará a los clientes ni comprometerá la estabilidad financiera del banco.

“Esta operación no representa, ni representará una afectación para los clientes del Banco ni para la prestación de sus servicios. Asimismo, de acuerdo con el tratamiento financiero previsto para la operación, no genera un impacto en las utilidades o el patrimonio del BCR”, indicó la institución.

La decisión se produjo pocos días después de que el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo rechazara el recurso presentado por BCR SAFI para evitar ejecutar la medida ordenada por Sugeval.

Una vez que el parque se incorpore a los activos de BCR SAFI, el Conglomerado definirá el plan de acción para su aprovechamiento, considerando las características, ubicación, extensión y potencial del inmueble, así como las oportunidades de generación de valor que este pueda representar.

La adquisición original del Parque Empresarial del Pacífico continúa siendo objeto de investigación por parte del Ministerio Público.

Un informe de la Auditoría Interna del Conglomerado BCR concluyó que el inmueble habría sido adquirido con un sobreprecio cercano a $35 millones, situación que motivó denuncias penales contra exfuncionarios de la entidad.

Actualmente, la Fiscalía investiga a 14 personas, entre ellas funcionarios y exfuncionarios del banco, por presuntas irregularidades relacionadas con la compra del Parque Empresarial del Pacífico y otras propiedades adquiridas al mismo grupo empresarial.

El regulador también recordó que el Fondo Inmobiliario No Diversificado cuenta con 1.514 cuentas de inversionistas, entre ellas fondos de pensiones que administran recursos de miles de trabajadores, por lo que, consideró indispensable adoptar medidas para proteger los intereses de los inversionistas y restablecer la estabilidad del fondo.