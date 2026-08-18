Finanzas

BCR da luz verde a compra por $70,8 millones del Parque Empresarial del Pacífico

El traslado del activo se concretará en octubre

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El Banco de Costa Rica (BCR), con el respaldo de su Junta Directiva, autorizó la compra por $70,8 millones para trasladar el Parque Empresarial del Pacífico a BCR SAFI.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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