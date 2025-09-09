BCR nombra nuevo gerente general

El Banco de Costa Rica (BCR) concluyó el proceso de selección para su puesto de más alto rango.

La Junta Directiva General designó este lunes 8 de setiembre, de forma unánime, a Julio César Trejos Delgado como el nuevo gerente General por un periodo de seis años.

Trejos, quien se desempeñaba como gerente interino desde febrero de 2025, asumirá su cargo en propiedad a partir de este martes 9 de setiembre, poniendo fin a un periodo de siete meses de interinato en la cúpula de la institución financiera estatal.

Junta directiva del BCR nombró a su nuevo gerente. (JOHN DURAN)

El nombramiento es el resultado de un concurso público gestionado por la firma de reclutamiento Doris Peters & Asociados, empresa con experiencia en la selección de posiciones estratégicas en el sector financiero. Según informó el BCR, el proceso se desarrolló bajo estrictos parámetros de transparencia y cumplimiento normativo.

La selección final se realizó a partir de una nómina conformada por nueve candidatos. El proceso de evaluación y selección se apegó a la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional (Ley 1644) y a los reglamentos sobre idoneidad y desempeño de la alta gerencia emitidos por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).

“El proceso desarrollado consistió en comprobar los niveles de conocimiento técnico, de reglamentación nacional e internacional, así como el cumplimiento de requisitos legales para que la búsqueda de competencias respondiera a los más altos estándares de competitividad y servicio”, aseveró Mahity Flores Flores, presidenta de la Junta Directiva General del BCR

Julio César Trejos Delgado fue designado como nuevo gerente del BCR. Asumirá de manera definitiva el 9 de setiembre. (BCR/Cortesía)

Flores añadió que entre los principales criterios de valoración destacaron la orientación a resultados, la visión estratégica y el liderazgo ejemplar.

Su perfil

Según explicó el BCR por medio de un comunicado de prensa, Julio César Trejos Delgado cuenta con casi 40 años de experiencia en el sector bancario. Posee una Maestría en Banca y Finanzas y es Licenciado en Economía y Administración de Negocios. Su trayectoria se ha enfocado en la generación de estrategias comerciales y vinculación financiera para el crecimiento sostenido de negocios.

Su ingreso al Conglomerado Financiero BCR se dio en enero de 2024 como Subgerente de Banca Corporativa y Empresarial. Apenas un mes después, en febrero de 2025, fue designado por unanimidad como Gerente General interino mientras se llevaba a cabo el concurso público.

Con esta designación, la Junta Directiva busca asegurar la continuidad del Plan Estratégico del conglomerado, consolidando su misión de ser un banco universal relevante, enfocado en fortalecer su solidez financiera, apoyar el desarrollo sostenible del país y potenciar la experiencia del cliente, según consta en el comunicado oficial.

La potestad para esta designación recae en el Órgano Director, según el artículo 34 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.

Este artículo fue publicado por un editor de El Financiero asistido por un sistema de inteligencia artificial.