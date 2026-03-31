Finanzas

Bono de vivienda para financiar parcialmente una casa: así puede solicitarlo si su núcleo familiar gana menos de ¢1,9 millones

Conozca los requisitos, condiciones y pasos para reducir el precio del préstamo de su vivienda con un bono parcial del Banhvi

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Por Marcia Solano Miller

El bono de vivienda parcial no es una ayuda exclusiva para los sectores de ingresos más bajos. Con un ingreso promedio por hogar en Costa Rica de ¢1,2 millones, un grueso de las familias se ubican por debajo del tope que exige esta herramienta.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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