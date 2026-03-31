Bono de vivienda para financiar parcialmente una casa: así puede solicitarlo si su núcleo familiar gana menos de ¢1,9 millones

El bono de vivienda parcial no es una ayuda exclusiva para los sectores de ingresos más bajos. Con un ingreso promedio por hogar en Costa Rica de ¢1,2 millones, un grueso de las familias se ubican por debajo del tope que exige esta herramienta.

El bono de vivienda es un subsidio estatal que otorga el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y que puede utilizarse como parte de la solución para adquirir casa propia.

Aunque muchas personas lo asocian con la entrega total de una vivienda, en la práctica también funciona como un complemento del crédito hipotecario. Es decir, puede cubrir una parte del costo de la propiedad y reducir el monto que la familia debe financiar, sobre todo aplicado al pago inicial.

De acuerdo con información suministrada a El Financiero por parte de ocho entidades financieras autorizadas por el Banco Hipotecario, el monto máximo de ingresos brutos en el núcleo familiar para poder solicitar un bono es de ¢1,9 millones.

Según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el ingreso promedio mensual de los hogares en Costa Rica se estimó en ¢1,2 millones.

Le explicamos cuáles otras condiciones y requisitos necesitará en caso de que desee considerar esta alternativa.

¿Cómo funciona?

Dado que estos bonos actúan a manera de cobertura parcial, lo más usual es que se apliquen a la prima para reducir el impacto inicial del compromiso financiero que involucra adquirir una vivienda, sobre todo al considerar que se trata de una deuda que toma varias décadas en saldarse.

Este uso extendido no elimina la posibilidad de utilizarlo en el plan de inversión. Por ejemplo, Patricia Durán, directora de productos del Banco Popular, explica que también sirve para complementar la compra de lote y adicionales por medio del programa RAMT (Reparación, Ampliación, Mejoras y Terminación de Vivienda), dispuesto en varias entidades.

“Dependiendo del caso, en función del monto del bono recibido y del valor de la vivienda, este puede cubrir de forma parcial o total la prima; incluso, en algunos escenarios, puede exceder dicho monto y generar un remanente adicional que se aplica al monto del crédito”, afirma Jorge Hernández, gerente de crédito de Coopenae.

No obstante, el monto no se entrega directamente a la familia solicitante, sino que se aplica de una vez al préstamo.

Tampoco existe un porcentaje fijo de cobertura, ya que los casos se evalúan de forma individual para analizar la capacidad de pago del núcleo familiar y el historial crediticio del solicitante.

Adicionalmente, el monto máximo está determinado por el tope de interés social establecido por el Banhvi, el cual actualmente corresponde a ¢77 millones. Es decir, la suma del bono y el crédito no puede exceder dicho límite.

En la práctica, esto se traduce en un beneficio entre los ¢6,1 millones y ¢9,7 millones.

Los requisitos

Para acceder, además de contar con un ingreso familiar bruto menor a los ¢1,9 millones, hay una serie de requerimientos establecidos para que su solicitud sea exitosa.

Por ello, el primer criterio es, justamente, ser parte de un núcleo familiar. Esto quiere decir que, si vive solo, no podrá aplicar. Asimismo, no es posible recibir el beneficio en más de una ocasión.

Debe contar con nacionalidad costarricense, ya sea por nacimiento en territorio nacional o tras haber obtenido una residencia de forma legal.

También se establece una serie de documentos que debe alistar. La dirección de productos de crédito del Banco Nacional de Costa Rica los enlista de la siguiente manera:

Fotocopia de cédula de identidad, TIM de jóvenes y constancia de nacimiento de niños, si son parte del núcleo familiar.

En caso de separación de hecho o de unión libre, debe tener la declaración autenticada por un abogado en presencia de dos testigos que no tengan relación de parentesco o consanguinidad con los postulantes.

Constancia de ingresos de los miembros de la familia que los generen, expedida por parte de un contador público o privado.

Reporte de salarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de los últimos 12 meses de todos los mayores de edad y menores entre los 15 y 18 años de edad que trabajen. Los no cotizantes deberán presentar el reporte que así lo confirme.

Fotocopia del plano catastrado con el visado municipal.

Certificación literal de la propiedad (si el lote está en zona catastrada, debe adjuntarse la certificación de zona catastrada).

Constancia de impuestos municipales al día.

Por último, no debe tener otra casa o más de una propiedad a su nombre, ya que el objetivo es facilitar su camino hacia una. En caso de contar con un terreno, se destina para la construcción de la casa directamente.

Conozca los requisitos, condiciones y pasos para reducir el precio del préstamo de su vivienda con un bono parcial del Banhvi. (Canva)

Condiciones de financiamiento

Por otro lado, en los préstamos hipotecarios combinados con bono de vivienda, las condiciones financieras varían según la entidad, aunque mantienen patrones similares en el mercado.

Por ejemplo, el Banco Popular ofrece tasas referenciadas a la Tasa Básica Pasiva (TBP) más tres puntos porcentuales, mientras que en CoopeAnde rondan el 7,5% en colones con un periodo fijo inicial de tres años antes de volverse variables. En el caso del Banco Nacional, parten del 8% fijo durante los primeros años.

Pese a estas diferencias, el plazo máximo tiende a ser uniforme entre las instituciones, con financiamientos que pueden extenderse hasta 30 años, lo que facilita ajustar las cuotas a la capacidad de pago de los hogares.