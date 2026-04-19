Finanzas

¿Busca estabilidad en la cuota de su carro? Estos bancos ofrecen tasa fija durante todo el crédito en la Expomóvil 2026

Varios bancos le ofrecen la opción de mantener la misma tasa de interés durante los años que dure el préstamo de su vehículo; vea cuáles son

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Por Marcia Solano Miller

La Expomóvil 2026 no solo reúne decenas de marcas y modelos en un mismo espacio, también concentra una de las variables que más pesa en la decisión de compra: el financiamiento.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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