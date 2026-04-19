¿Busca estabilidad en la cuota de su carro? Estos bancos ofrecen tasa fija durante todo el crédito en la Expomóvil 2026

La Expomóvil 2026 no solo reúne decenas de marcas y modelos en un mismo espacio, también concentra una de las variables que más pesa en la decisión de compra: el financiamiento.

En medio de ofertas que combinan primas bajas, plazos extendidos y beneficios adicionales, la tasa de interés se convierte en un punto clave, especialmente para quienes buscan evitar sorpresas a lo largo del crédito.

¿Sabía que es posible pagar la misma cuota de un carro durante todos los años que dure el préstamo? De cara al evento automotriz, algunos bancos optaron por ofrecer tasas fijas durante todo el plazo del préstamo, una condición que permite al comprador conocer desde el inicio el monto exacto de su cuota y mantenerlo sin cambios hasta cancelar la deuda.

Esta característica gana relevancia en un entorno donde las tasas variables pueden ajustarse con el tiempo y alterar la erogación total que se haga por el automotor.

Tasas fijas durante todo el plazo ganan terreno

Entre las entidades que ofrecen este esquema destaca el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).

Luis Diego Méndez, supervisor de la línea de vehículos, explicó a este medio que la entidad mantiene una tasa fija del 9,5% en colones durante toda la vida del crédito, lo que brinda certeza al cliente desde el primer pago.

A esta propuesta se suma DAVIbank, que también apuesta por la estabilidad en la cuota. La entidad ofrece financiamiento con plazos de hasta 96 meses, primas desde el 10% y tasas fijas durante todo el plazo: 9,25% en colones y 8% en dólares.

Davivienda también se suma con tasas fijas durante todo el crédito que parten desde 9,25% en colones y 7,85% en dólares.

Varios bancos le ofrecen la opción de mantener la misma tasa de interés durante los años que dure el préstamo de su vehículo; vea cuáles son. (Shutterstock)

Opciones mixtas se mantienen

No todas las entidades aplican una tasa fija durante todo el plazo como su principal incentivo y se divorcian de otras opciones, pues también optan por mantener un sistema híbrido donde la mitad del préstamo el comprador puede elegir con cuál empezar y después continúa con una variable.

Sin embargo, el ajuste también dependerá del plazo del crédito; usualmente, si un crédito es a ocho años, solo cuatro de estos se puede dejar el interés en modalidad fija. En cambio, si es a cuatro años, opera durante dos en ese esquema.

El Banco de Costa Rica (BCR), por ejemplo, ofrece ese esquema donde la tasa se mantiene fija solo durante los primeros años, e incluso lo diferencia según el tipo de vehículo que adquiera.

En los de combustión, la tasa en colones se fija en 8,80% durante cuatro años y en dólares en 7,80% durante tres años.

En el caso de los que figuran en la categoría de energías limpias, como eléctricos y de gas, las condiciones mejoran ligeramente: 8,55% en colones por cuatro años y 7,70% en dólares por tres años. Después de ese periodo, pueden ajustarse, lo que introduce un componente variable en el crédito.

Por su parte, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) también combina ambos enfoques.

Según su oferta, dispone de una tasa fija durante todo el plazo en colones, pero también mantiene la opción de una tasa variable con un periodo inicial fijo de 24 meses, bajo condiciones competitivas. Esto permite al cliente elegir entre estabilidad total o una estructura más flexible.

La elección entre una tasa fija durante todo el crédito o una estructura mixta depende del perfil del comprador y de su tolerancia al riesgo, pues mientras algunos priorizan la certeza de una cuota invariable, otros pueden optar por tasas iniciales más bajas aunque sujetas a cambios posteriores.

En un evento donde convergen agencias y entidades financieras por igual, como es el caso de la Expomóvil, esta decisión puede marcar una diferencia significativa en el costo total del vehículo; más allá del modelo o la prima, el tipo de tasa define no solo cuánto se paga, sino también la tranquilidad financiera durante los próximos años.

El Centro de Eventos Pedregal mantendrá este evento hasta el domingo 26 de abril organizado por la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema).

La edición 2026 congrega a 79 marcas y cerca de 350 modelos, lo que permite recorrer en un mismo espacio desde alternativas prácticas para el día a día hasta propuestas de alta gama, con múltiples opciones para comparar antes de tomar una decisión, como lo es la elección de la tasa.

La entrada tiene un costo de ¢3.500 y puede adquirirse de forma anticipada en línea para agilizar el ingreso. Además, el parqueo tiene un valor de ¢4.000, mientras que los niños menores de 12 años y los adultos mayores cuentan con acceso gratuito.