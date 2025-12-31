Finanzas

Cadexco suaviza críticas: reconoce que compras del Banco Central evitaron mayor caída del dólar

Víctor Pérez, presidente de la agrupación, aseguró que si el ente emisor no hubiera comprado divisas el efecto sería “catastrófico”

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

En un giro respecto a su postura crítica de los últimos años, Víctor Pérez, presidente de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), reconoció que la intervención del Banco Central de Costa Rica (BCCR) en el mercado cambiario evitó un desplome de hasta ¢40 adicionales en el precio del dólar.








