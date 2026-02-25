Finanzas

¿Cambio en la meta de inflación? Las conversaciones que marcan la agenda del Banco Central de Costa Rica en 2026

Según consta en las actas de enero, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) mantiene en revisión su meta de inflación y podría modificarla próximamente

Por Marcia Solano Miller

Durante enero de 2026, la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) trajo nuevamente a la mesa una posible modificación de su meta de inflación.








