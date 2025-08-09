Finanzas

Cantidad de trabajadores independientes crece en Costa Rica: ¿hay riesgos?

Aunque los asalariados son mayoría en Costa Rica, el número de trabajadores independientes crece a mayor ritmo, pero gran parte de este grupo opera desde la informalidad

Por Marcia Solano Miller

Con el paso de los años, las cifras de los trabajadores asalariados en Costa Rica mantienen valores superiores a los de independientes. No obstante, la dificultad para encontrar empleo y coyunturas económicas como el Covid-19 en 2020 incentivó el surgimiento de más costarricenses que laboran por su cuenta. Hoy, este grupo crece a un ritmo mayor que el de los asalariados.








