Caso BCR SAFI: de la compra inmobiliaria al escándalo nacional. Repasamos su historia

Por Redacción EF

Desde 2020 hasta diciembre del 2025, la operación del Parque Empresarial del Pacífico en un fondo inmobiliario ha derivado en una crisis regulatoria, conflictos legales y una investigación penal que alcanzó su punto de quiebre el 4 de diciembre con 16 allanamientos en las oficinas del banco estatal y sus filiales.








