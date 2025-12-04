Finanzas

Caso BCR SAFI: Fiscalía realiza 16 allanamientos por presuntos delitos contra la Hacienda Pública

Las acciones operativas tuvieron lugar en casas de habitación y oficinas, incluida la sede de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) del BCR

Por Marcia Solano Miller

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) realizó, la mañana de este jueves 4 de diciembre, allanamientos simultáneos en 16 puntos del país como parte de la causa conocida como “BCR SAFI”, bajo el expediente 21-000209-1218-PE.








