Finanzas

CDP en colones a abril: esto le pagan 12 entidades financieras por certificados de depósito a plazo

Conozca lo que 12 intermediarios le pagan a sus clientes por un certificado de depósito a plazo a 3, 6, 9 y 12 meses en colones

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Por Marcia Solano Miller

El Certificado de Depósito a Plazo (CDP) se presenta como una alternativa financiera de fácil acceso para quienes quieran ganar intereses, pues puede tramitarse de manera ágil a través de las plataformas de banca en línea de distintas entidades.








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Costa RicaCDPcolonesabril2026
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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