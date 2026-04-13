CDP en colones a abril: esto le pagan 12 entidades financieras por certificados de depósito a plazo

El Certificado de Depósito a Plazo (CDP) se presenta como una alternativa financiera de fácil acceso para quienes quieran ganar intereses, pues puede tramitarse de manera ágil a través de las plataformas de banca en línea de distintas entidades.

Este instrumento permite resguardar los ahorros por un periodo definido por el cliente y, al concluir ese plazo, recibir un rendimiento sobre el monto invertido.

En ese contexto, el promedio ponderado de la Tasa Pasiva Negociada (TPN) calculada por Banco Central de Costa Rica (BCCR) correspondiente a marzo de 2026 se situó en 3,65%. Este indicador que agrupa las tasas de interés acordadas por las entidades para depósitos a plazo.

Para este análisis, El Financiero consultó a 12 intermediarios financieros sobre las tasas ofrecidas en CDP en colones a plazos de tres, seis, nueve y 12 meses. A continuación, se detallan los resultados.

Cooperativas ofrecen mayor porcentaje

En moneda nacional las cooperativas destacan al ofrecer mejores tasas de interés a partir de CDP, pues el promedio ponderado de la TPN para estas entidades de ahorro y crédito durante enero de este año se situó en 5,23%, la cifra más alta en comparación con las demás empresas financieras.

Para el mismo mes, la banca privada tuvo el promedio más bajo (3,86%), le siguen la banca privada con 4,03% y las mutuales con 4,04%.

Dentro de las cooperativas consultadas, Coocique muestra las tasas más altas en casi todos los plazos analizados: 4,03% a tres meses; 5,30% seis meses; 5,80% a nueve y 6,17% a 12.

Montos mínimos de inversión

Tras revisar los montos mínimos de inversión solicitados por las entidades, se identificaron diferencias significativas en los capitales determinados para iniciar.

Quien posee el requisito más bajo es el Banco Popular, con un mínimo establecido de ¢10.000. En cambio, BAC posee la más alta al solicitar una inversión inicial de ¢250.000.

Las demás piden montos ubicados dentro de estos dos extremos, aunque resalta Grupo Mutual con un mínimo particular de ¢20.000.