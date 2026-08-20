Finanzas

CDP en dólares a agosto: esto pagan 14 entidades financieras por certificados de depósito a plazo

Conozca lo que 14 intermediarios le pagan a sus clientes por un CDP a 3, 6, 9 y 12 meses en dólares

EscucharEscuchar
Por Marcia Solano Miller

Un Certificado de Depósito a Plazo (CDP) es un instrumento de inversión mediante el cual una persona entrega una suma de dinero a una entidad financiera por un plazo previamente establecido. A cambio, la institución paga al inversionista un rendimiento, conocido como interés o premio, al finalizar el período acordado.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
CDPdólaresTPN
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.