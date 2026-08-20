CDP en dólares a agosto: esto pagan 14 entidades financieras por certificados de depósito a plazo

Un Certificado de Depósito a Plazo (CDP) es un instrumento de inversión mediante el cual una persona entrega una suma de dinero a una entidad financiera por un plazo previamente establecido. A cambio, la institución paga al inversionista un rendimiento, conocido como interés o premio, al finalizar el período acordado.

La Tasa Pasiva Negociada (TPN) refleja el promedio de las tasas de interés que las entidades financieras pagan por estos depósitos. En dólares netos, el último dato disponible, correspondiente a julio, se ubicó en 0,15%. En este caso se trata de un indicador calculado por el Banco Central de Costa Rica con información de las entidades que integran el sistema financiero.

El Financiero recopiló información de 14 intermediarios financieros y las tasas que ofrecen a sus clientes por un CDP a tres, seis, nueve y 12 meses en la moneda extranjera.

Mutuales pagan más

Las mutuales destacan al ofrecer las mejores tasas de interés a partir de CDP. En julio de 2026, su promedio ponderado de la TPN fue de 4,07%, la cifra más alta entre los diferentes tipos de entidades financieras.

Las cooperativas ocuparon el segundo lugar, con un promedio de 3,62%, seguidas por los bancos privados, con 3,52%. Continúan en orden descendente los bancos privados con un 3,52% y los bancos públicos, con 2,39%.

No obstante, al revisar lo que pagan Grupo Mutual y la Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo (Mucap), los números no destacan por encima de otras entidades financieras; de hecho, ninguna alcanza el 4%, como sí ocurre en el caso de las cooperativas.

Montos mínimos de inversión

Cuando usted decide iniciar en esta modalidad de inversión, la institución con la que se asocie le pedirá un monto mínimo, que varía según las políticas de cada una.

El más exigente es BAC Credomatic, pues solicita $2.500. Le sigue Scotiabank con $1.000.

Sin embargo, son los dos únicos que llegan a los miles, pues el resto no supera los $500. De hecho, en el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), el Banco de Costa Rica (BCR), Coopenae, Coopealianza y Coopecaja puede hacerlo con solo $100.

Coocique es el único que presenta un monto mínimo diferente, de $300.