Finanzas

Cédula de identidad física tendrá un nuevo diseño; conozca aquí todo lo que cambiará

EscucharEscuchar
Por Marcia Solano Miller

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) informó que pondrá en marcha la incorporación de un nuevo diseño para la cédula de identidad física en las próximas semanas.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
TSEcédula de identidadcédula digitalcambio de diseñorenovación de céduladatos personales
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista de El Financiero. Estudiante activa de bachillerato en periodismo. Experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.