Cierre de Silicon Valley Bank: esto es lo que sabemos

Silicon Valley Bank (SVB) fue cerrado por las autoridades de Estados Unidos, el viernes 10 de marzo, para proteger los depósitos de los clientes de la entidad, pues detectaron una “inadecuada liquidez e insolvencia”. Las instalaciones de la entidad financiera reabrirán, el lunes 13 de marzo, bajo el control federal.

La decisión de las autoridades protege las tenencias de los clientes y permite ganar tiempo para encontrar potenciales compradores para los activos de la entidad en quiebra. — AFP

El SVB es la primera institución con depósitos garantizados por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) en caer desde el 2020. Además, es la mayor quiebra bancaria en Estados Unidos desde la crisis financiera mundial de 2008, por volumen de activos.

Según The New York Times, la entidad bancaria comenzó a tambalearse el pasado miércoles 8 de marzo, cuando reveló que había perdido aproximadamente $1.800 millones por la venta de inversiones (títulos del Tesoro de EE. UU. y valores respaldados por hipotecas) e informó que vendería activos para satisfacer la demanda de retiros que se venían presentando. La noticia causó miedo en la industria de la tecnología.

“Como suele suceder en las corridas bancarias, esas preocupaciones se convirtieron en una profecía autocumplida. El viernes, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos anunció que tomaría el control de Silicon Valley Bank, marcando la mayor quiebra bancaria desde la crisis financiera de 2008. Las empresas tecnológicas con dinero depositado en el banco se apresuraron a pagar a empleados y proveedores”, detalla The New York Times.

De acuerdo con una orden del Departamento de Protección e Innovación Financiera de California, Silicon Valley Bank estaba en “buenas condiciones financieras” antes del 9 de marzo; sin embargo, los inversores y depositantes reaccionaron ese jueves tratando de retirar $42.000 millones en depósitos de la entidad, provocando una corrida bancaria.

La cotización de las acciones de SVB en la bolsa de Nueva York sufrió una caída de 60%, el jueves 9 de marzo, ante la preocupación de los inversores por los grandes retiros de los clientes. “Con el debilitamiento del sector tras la pandemia, algunos de estos clientes realizaron grandes retiros en las últimas semanas”, expuso la agencia de noticias AFP.

El anuncio de la venta de acciones hizo que el precio de las acciones se desplomara, lo que dificultó la obtención de capital y llevó al banco a hundir sus planes de venta de acciones, informó The Wall Street Journal. Y, según se informa, las empresas de capital de riesgo comenzaron a asesorar a sus empresas de cartera para que retiraran depósitos de SVB. — The Wall Street Journal

¿Qué hacía Silicon Valley Bank?

Silicon Valley Bank es un banco de California, Estados Unidos, establecido en 1983 y especializado en el sector tecnológico.

La institución bancaria, con operaciones en Estados Unidos, Europa, Asia e Israel, brindaba servicios financieros desde simples cuentas bancarias a asesoría para capitalizarse.

Además, Silicon Valley Bank es miembro de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y del Sistema de la Reserva Federal (FED). También es la subsidiaria bancaria de California de SVB Financial Group (Nasdaq: SIVB).

El director ejecutivo de SVB es Greg Becker, quien además era director de la Reserva Federal de San Francisco, hasta este viernes 10 de marzo, cuando dejó de formar parte de la directiva, revela una noticia de Bloomberg que atribuye la información a un portavoz de la FED.

“El cambio entró en vigencia el viernes, el mismo día en que Silicon Valley Bank, propiedad de SVB, quebró y fue absorbido por los reguladores estatales y federales. Se convirtió en director Clase A de la junta de la oficina central de la Reserva Federal de San Francisco en 2019 y su salida deja un puesto vacante en la junta de nueve miembros”, explica Bloomberg.

¿Quiénes son los clientes de SVB?

El sitio web del banco estadounidense expone que “ayuda a particulares, inversores y empresas más innovadoras del mundo a alcanzar sus ambiciosos objetivos”.

De acuerdo con un artículo del medio de comunicación El País, Silicon Valley Bank aseguraba, en su más reciente perfil público para atraer clientes, publicado en enero pasado, prestar sus servicios a cerca del 50% de las compañías estadounidenses financiadas con capital de riesgo.

Entre sus clientes principales estaban las startups enfocadas al área de salud. Estas firmas representaban el 44% de la cartera del banco en 2022. La cifra representaba una caída respecto a años anteriores.

Por otro lado, El País afirmó que entre sus clientes el banco tiene a los fondos de capital de riesgo Andreessen Horowitz e Insight Partners; a Beyond Meat, una empresa de carne artificial que salió a Bolsa hace tres años; y al gigante de la comunicación Discovery.

Según lo informado por el banco, de forma consolidada para el período finalizado el 31 de diciembre de 2022, los fondos totales de clientes del SVB ascendían a $342.000 millones; mientras que los préstamos llegaban a $74.000 millones.

¿Qué pasará con el dinero que los clientes mantenían en el banco?

De acuerdo con la agencia de noticias AFP, a corto plazo, los clientes de Silicon Valley Bank podrán retirar hasta $250.000. Los clientes que poseen más dinero en el banco, “que son la gran mayoría”, pueden contactar a la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), que protege depósitos de hasta $250.000.

The Wall Street Journal, por su parte, informó que SVB estima que, a finales de 2022, la suma de los depósitos en sus oficinas de Estados Unidos que excedieron el límite de seguro de la FDIC (que es de $250.000) fue de $151.500 millones.

“La FDIC dijo en un comunicado el viernes que los clientes tendrán acceso completo a sus depósitos asegurados a más tardar el lunes por la mañana. La FDIC dijo que aún no había determinado la cantidad actual de depósitos no asegurados. Pero dijo que los depositantes sin seguro recibirán un dividendo anticipado dentro de la próxima semana”, aseguró The Wall Street Journal.

Para los montos restantes de los fondos no asegurados, esos depositantes obtendrán un “certificado de administración judicial” y, a medida que la FDIC venda los activos de Silicon Valley Bank, es posible que obtengan pagos de dividendos en el futuro; informó el medio de comunicación estadounidense.

¿Qué tan grande es este banco?

SVB era el decimosexto banco estadounidense por el tamaño de sus activos.

En el sitio web del Silicon Valley Bank se observa que los activos del banco rondaban los $212.000 millones, al 31 de diciembre de 2022.

El medio de comunicación La Vanguardia comunicó que aunque Silicon Valley Bank era un banco grande, “tenía un perímetro muy acotado, al prestar servicios casi exclusivamente al mundo de la tecnología y a las empresas respaldadas por el capital de riesgo”, por lo que de momento los expertos no esperan que haya problemas que se extiendan al sector bancario en general.