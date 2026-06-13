Finanzas

Cierre en Ruta 27 podría encarecer transporte de mercancías hasta $100 por viaje estima Crecex

Las autoridades de Globalvía y el MOPT todavía no tienen una estimación de cuándo se podría abrir esa ruta

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El cierre parcial en el kilómetro 56 de la Ruta 27, cerca de Orotina, genera preocupación entre el sector empresarial por posibles aumentos en los costos de transporte, retrasos en mercancías y afectaciones en la cadena de suministro.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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