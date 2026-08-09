Finanzas

Cinco recomendaciones que da el Colegio de Contadores ante la llegada de nuevas normas internacionales

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El Colegio de Contadores Públicos realizó una serie de recomendaciones para las empresas en el marco del 13.º Congreso Internacional de Información Financiera 2026, para que puedan cumplir con la nueva normativa (NIIF 18) que entrará en vigor el 1.º de enero de 2027 y sustituirá a la NIC 1.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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