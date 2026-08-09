Cinco recomendaciones que da el Colegio de Contadores ante la llegada de nuevas normas internacionales

El Colegio de Contadores Públicos realizó una serie de recomendaciones para las empresas en el marco del 13.º Congreso Internacional de Información Financiera 2026, para que puedan cumplir con la nueva normativa (NIIF 18) que entrará en vigor el 1.º de enero de 2027 y sustituirá a la NIC 1.

Entre las principales acciones a tomar sobresalen: la revisión del Estado de Resultados, el catálogo de cuentas, los sistemas contables, los controles internos y la realización de pruebas tempranas.

La nueva norma establece una estructura inédita para la presentación del estado de resultados.

Su objetivo central es hacer la información financiera más comparable, transparente y útil para inversionistas, entidades financieras, reguladores y demás usuarios.

Los contadores afirman que no pueden dejar todo para último momento. (Freedomfolios/Pixaby)

Es importante destacar que la NIIF 18 no modifica la forma en que se calculan las utilidades, ni cambia el reconocimiento o la medición de ingresos y gastos; sin embargo, sí transforma radicalmente la manera y las reglas sobre cómo estos deberán presentarse, organizarse y clasificarse en los estados financieros.

A partir de su implementación, se deberá definir con mayor precisión cuándo una partida corresponde a actividades operativas, de inversión o de financiamiento; eliminando clasificaciones ambiguas o cuentas de carácter misceláneo como “otros”.

Por esta razón, los especialistas recomiendan que las empresas no esperen hasta enero de 2027 para hacer los ajustes. La transición implica revisar procesos, sistemas y controles para determinar qué cambios serán necesarios en cada organización.

Las 5 recomendaciones clave para la transición

1. Revisar la estructura del Estado de Resultados

Las compañías deberán analizar cómo presentan actualmente sus ingresos y gastos para determinar qué modificaciones serán necesarias bajo la NIIF 18.

La nueva norma establece categorías específicas para clasificar las partidas, entre ellas:

Operación

Inversión

Financiamiento

Impuesto sobre la renta

Operaciones discontinuadas

Además, incorpora subtotales estandarizados —como el resultado operativo— que permitirán comparar con mayor facilidad el desempeño financiero entre empresas.

2. Revisar el catálogo de cuentas y la clasificación

Las empresas deberán identificar si las cuentas que utilizan actualmente pueden mantenerse bajo la nueva estructura o si será necesario reclasificarlas.

El objetivo es que, cuando llegue la fecha de aplicación obligatoria, la información contable pueda ser trasladada a la nueva estructura sin generar inconsistencias.

3. Adaptar los sistemas contables

La implementación de la NIIF 18 también puede requerir modificaciones en los sistemas utilizados para registrar, procesar y generar información financiera.

Por ello, se recomienda revisar con anticipación si las plataformas contables actuales tienen la capacidad de generar los nuevos reportes y clasificaciones exigidos.

4. Fortalecer los controles internos y capacitar al personal

La transición no será únicamente responsabilidad del contador. Las empresas deberán involucrar a las áreas financieras, administrativas y de auditoría para asegurar que la información utilizada en la elaboración de los estados financieros cumpla con los nuevos criterios.

Asimismo, la capacitación será indispensable para que quienes registran y revisan las operaciones conozcan a fondo los cambios en la clasificación y presentación de las partidas.

5. Realizar pruebas antes de 2027

Preparar con anticipación ejercicios bajo la estructura de la NIIF 18 es fundamental. Realizar estas pruebas permitirá:

Comparar la presentación actual con la nueva.

Detectar problemas y corregir errores.

Determinar qué información adicional deberá recopilar la empresa.

Hacer los ajustes necesarios sin esperar al momento de presentar los primeros estados oficiales.

“Las empresas deben llegar al 2027 con la nueva estructura preparada, los sistemas adaptados y pruebas realizadas para garantizar una transición ordenada”, indicó Francisco Ovares, presidente del Colegio de Contadores Públicos.

Impacto en el sector empresarial

La NIIF 18 tendrá especial relevancia para las empresas y entidades que preparan sus estados financieros bajo las Normas NIIF de Contabilidad Full. Entre ellas destacan:

Grupos económicos y conglomerados.

Entidades financieras.

Empresas públicas.

Grandes contribuyentes que utilizan este marco contable.

Finalmente, el cambio normativo introduce nuevas reglas para las llamadas Medidas de Desempeño Definidas por la Gerencia (MPM). Estas deberán incorporarse en los estados financieros cuando correspondan y tendrán que acompañarse obligatoriamente de información que permita explicar su propósito de forma clara.