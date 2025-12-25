Finanzas

¿Cliente del Banco Nacional? Guía paso a paso para no perder el pago con celular tras el fin de BN Pay

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

El Banco Nacional (BN) empezó a advertir a sus clientes que BN Pay, su billetera propia para pagar con el celular, dejará de funcionar a partir del 1.º de enero del 2026.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
BN PayBanco Nacional
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.