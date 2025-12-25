¿Cliente del Banco Nacional? Guía paso a paso para no perder el pago con celular tras el fin de BN Pay

El Banco Nacional (BN) empezó a advertir a sus clientes que BN Pay, su billetera propia para pagar con el celular, dejará de funcionar a partir del 1.º de enero del 2026.

La entidad invitó a sus clientes a migrar sus tarjetas a Apple Pay o a la Billetera de Google.

​Si hoy usted usa BN Pay para pagar en datáfonos sin contacto, no perderá esa posibilidad, pero sí debe hacer un cambio de aplicación.

A continuación, una guía rápida para no quedarse sin pagos con el teléfono.

¿Qué está pasando con BN Pay?

BN Pay se lanzó como una app que permitía digitalizar las tarjetas de crédito y débito del BN para hacer pagos sin contacto desde un celular Android con NFC.​

En su momento, el propio banco la describió así: “BN Pay es una aplicación que permite a nuestros clientes digitalizar sus BN tarjetas débito y crédito Visa y Mastercard en sus dispositivos móviles”.

Ahora, el Banco Nacional decidió descontinuar esa billetera y concentrarse en los estándares internacionales: Apple Pay para dispositivos Apple y Google Pay (a través de la Billetera de Google) para Android.

​La lógica detrás del giro es clara: estas billeteras tienen mayor alcance global, se actualizan permanentemente y ofrecen capas de seguridad muy robustas a nivel de tokenización y biometría.

Para el usuario, el mensaje clave es sencillo: BN Pay desaparece, pero los pagos con el celular continúan, solo que ahora mediante Apple Pay o la Billetera de Google.

¿Cuáles son las alternativas si quiero seguir pagando con el celular?

1. Si tiene iPhone, Apple Watch, iPad o Mac: Apple Pay

El Banco Nacional ya permite digitalizar tarjetas de crédito y débito al ecosistema de Apple Pay.

​En su propia página, la entidad resume el servicio así: “Apple Pay es la manera más rápida, fácil y segura de comprar al instante en sus establecimientos preferidos”.

Aspectos clave para clientes del BN:

Puede agregar BN Tarjetas de crédito y débito Visa y Mastercard activas.

Apple Pay funciona en comercios con datáfonos sin contacto (NFC) y en apps y sitios web que muestran el símbolo de Apple Pay.

La seguridad se basa en biometría (Face ID o Touch ID) y en un código único por transacción; el número real de la tarjeta no se almacena en el dispositivo ni se comparte con el comercio.

El Banco Nacional y Apple no cobran comisión adicional por usar Apple Pay.

2. Si tiene Android: Billetera de Google (Google Pay)

En Android, el BN se integró con la aplicación “Billetera de Google”, que habilita pagos sin contacto con el móvil.

​Según la guía oficial del banco: “Desbloquee su dispositivo. Acérquelo al datáfono. ¡Y listo! No necesita abrir la App, pague de forma fácil, segura y sin contacto”.

Puntos a tomar en cuenta:

Debe tener un teléfono Android con sistema operativo Lollipop 5.0 o superior y antena NFC.

Puede digitalizar tarjetas de crédito y débito (titulares y adicionales) Visa o Mastercard del BN que estén activas y sin bloqueos.

Los datos de la tarjeta no se comparten con el comercio; se usa un número virtual (token) para cada transacción.

Paso a paso: cómo migrar de BN Pay a Apple Pay o Google Pay

A. Para usuarios Apple (iPhone, Apple Watch)

Hay dos rutas principales para digitalizar sus BN Tarjetas a Apple Pay, según la guía del banco:​

1. Desde la app BN Móvil

Abra BN Móvil. En el menú inferior, entre a “Tarjetas y préstamos”. Elija si va a trabajar con BN Tarjeta de Crédito o tarjeta BN Débito. Seleccione la tarjeta que desea digitalizar y valide los datos. Siga las indicaciones que se muestran para agregarla a Apple Pay (autenticación y verificación).

2. Directamente desde la app Wallet

Abra la app Wallet en su iPhone. Toque el símbolo “+” en la esquina superior derecha. Escanee su tarjeta del BN o digite los datos manualmente. Siga los pasos de verificación (código por SMS u otro método que el banco indique).

Una vez agregada, puede elegir su tarjeta del BN como método de pago predeterminado desde Wallet y empezar a usar Apple Pay en comercios con datáfonos sin contacto.

B. Para usuarios Android (Billetera de Google / Google Pay)

El Banco Nacional resume el proceso así:

Descargue la app “Billetera de Google” desde Google Play. Abra la app y seleccione el botón “Agregar a la Billetera”. Elija la opción “Tarjeta de pago”. Ingrese los datos de su BN Tarjeta de crédito o débito y guarde la información. Acepte las condiciones de uso, elija el método de verificación y digite el código que reciba.

Listo: su BN Tarjeta quedará digitalizada y podrá pagar solo con acercar el teléfono al datáfono, siempre que tenga el NFC activado en la configuración del dispositivo.

¿Y si mi celular o el comercio no soportan estos pagos?

La transición desde BN Pay a estas billeteras no resuelve tres limitaciones estructurales:

Teléfonos sin NFC o muy antiguos. Si su Android no tiene NFC o corre una versión anterior a Lollipop 5.0, no podrá usar Billetera de Google para pagos sin contacto. En ese caso, deberá seguir usando la tarjeta física u otros canales como SINPE Móvil para transferencias persona a persona. Comercios sin datáfonos sin contacto. Aunque la adopción de datáfonos con NFC es alta, aún puede haber comercios con terminales antiguos. En esos puntos seguirá siendo necesario usar el plástico. Diferencia entre billeteras de pago y SINPE Móvil. Apple Pay y la Billetera de Google son medios de pago en comercios; no sustituyen SINPE Móvil, que sirve para enviar y recibir dinero entre personas o negocios por medio del número de teléfono.

Claves de seguridad al usar el celular para pagar

El Banco Nacional insiste en que estas billeteras añaden una capa de protección frente al uso directo de la tarjeta física. En una reciente campaña de educación financiera, un especialista de ciberseguridad del BN recomendó expresamente: “Aproveche las tecnologías de pago móvil como Apple Pay y Google Wallet disponibles en las tarjetas del BN, que ofrecen mayor seguridad y control”.

Algunas buenas prácticas que vale la pena reforzar:

Monitoree sus movimientos : revise con frecuencia los consumos en sus tarjetas desde BN Móvil o Banca en Línea y reporte de inmediato cualquier cargo extraño al 2212‑2000.

: revise con frecuencia los consumos en sus tarjetas desde BN Móvil o Banca en Línea y reporte de inmediato cualquier cargo extraño al 2212‑2000. Evite redes Wi‑Fi públicas para hacer banca en línea o gestionar sus tarjetas.

para hacer banca en línea o gestionar sus tarjetas. Proteja su dispositivo : mantenga bloqueo por PIN, huella o reconocimiento facial y no comparta sus credenciales de BN Móvil.

: mantenga bloqueo por PIN, huella o reconocimiento facial y no comparta sus credenciales de BN Móvil. Reporte pérdidas o robos: si extravía el teléfono, el BN indica llamar al 2212‑2000 o 2207‑8600 para bloquear la tarjeta y los tokens asociados, y luego volver a registrar la nueva tarjeta en Apple Pay o la Billetera de Google.

En resumen: no se queda sin pagos móviles, pero sí debe actuar

La salida de BN Pay obliga a los clientes a moverse, pero no significa retroceder: el Banco Nacional está alineando su oferta con los estándares globales de pagos móviles, que ya utilizan millones de usuarios en todo el mundo.

Si quiere seguir pagando con el celular:

Migre cuanto antes sus BN Tarjetas a Apple Pay (si usa Apple) o a la Billetera de Google (si usa Android).

sus BN Tarjetas a Apple Pay (si usa Apple) o a la Billetera de Google (si usa Android). Verifique que su teléfono tenga NFC y sistema operativo compatible .

. Mantenga buenos hábitos de seguridad digital.

Hechos estos ajustes, el cambio de BN Pay a estas billeteras debería sentirse más como una actualización natural que como una pérdida de funcionalidad.