¿Cómo ajustar la fecha de pago de su tarjeta de crédito? Le contamos los requisitos de los bancos

Ajustar la fecha de pago de una tarjeta de crédito puede ayudarle a organizar sus compromisos financieros de acuerdo con sus necesidades. El trámite, sin embargo, tiene condiciones: estar al día con los pagos es uno de los requisitos y algunas entidades establecen cuánto tiempo debe pasar entre una solicitud y otra.

También conviene tener clara la diferencia entre la fecha de corte y pago, ya que debe tener en cuenta que el corte es el que marca el cierre de las transacciones incluidas en el estado de cuenta de cada periodo. Modificarlo puede cambiar también la fecha de pago, por lo cual no se trata de dos ajustes independientes.

La gestión puede hacerse por canales digitales o requerir una visita a una oficina, según la entidad, pero, antes de solicitarla, importa conocer las fechas disponibles y cómo será la transición.

El Financiero contactó con los siete bancos más grandes del país por activos para consultar el procedimiento y sus requisitos; cinco contestaron: Davivienda y Promérica no dieron respuesta al cierre de esta nota.

BAC

BAC permite solicitar el ajuste de la fecha de pago desde Banca en Línea o mediante sus canales de servicio, según informó Mayid Sauma, vicepresidente de Personas, Mipymes y Medios de Pago.

Para hacerlo, se deben cumplir estas condiciones:

La tarjeta debe estar al día.

El pago mínimo debe estar cancelado.

El cliente no debe haber realizado otro cambio de fecha de pago durante el último año.

Banco Nacional

Los clientes del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) pueden cambiar la fecha de pago desde Banca en Línea o BN Móvil, sin acudir a una oficina, informó Claudia Salas Picado, directora de Emisión Comercial y Operaciones del BN.

Las rutas para realizar el trámite son:

Banca en Línea: Tarjetas > BN Tarjetas de Crédito > Cambio de fecha de pago.

BN Móvil: Tarjetas y préstamos > BN Tarjetas de Crédito > Cambio de fecha de pago.

En ambos casos, el cliente debe seleccionar la tarjeta y confirmar la nueva fecha entre las opciones habilitadas para su producto. La solicitud puede realizarse una vez cada seis meses.

La tarjeta debe estar activa, sin pagos mínimos pendientes ni atrasos y sin bloqueos asociados a premora o mora. Además, quien realiza la gestión debe ser el titular y contar con acceso a los canales digitales.

“La modificación de la fecha de pago también implica un ajuste en la fecha de corte de la tarjeta”, explicó Salas. El banco recomienda revisar las compras recientes, los pagos pendientes y los cargos automáticos asociados antes de hacer el cambio.

Conozca los requisitos, condiciones y canales disponibles para cambiar la fecha de pago y corte de su tarjeta de crédito en los bancos de Costa Rica. (Shutterstock)

Banco Popular

En el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), el cambio de fecha de corte se solicita en las plataformas de servicio de las oficinas comerciales. Allí se revisan las fechas disponibles para el producto y el cliente escoge entre las opciones habilitadas, explicó Silvia Salazar, jefa de Medios de Pago.

La tarjeta debe encontrarse al día y ya debe haberse realizado el corte correspondiente. La modificación no puede gestionarse antes de ese cierre.

“Al modificarse la fecha de corte, también cambia automáticamente la fecha de pago correspondiente”, recordó Salazar.

La entidad añadió que el estado de cuenta se remite dentro de los cinco días hábiles siguientes al corte e incluye las transacciones realizadas hasta ese cierre.

BCR

De acuerdo con la oficina de prensa del Banco de Costa Rica (BCR), se requiere que el cliente acuda a una de sus oficinas comerciales para solicitar el ajuste de la fecha de corte. Es decir, el trámite se realiza de forma presencial.

El BCR establece dos condiciones obligatorias:

Haber realizado previamente el pago mínimo o el pago de contado.

No haber solicitado un cambio de fecha de corte en los últimos seis meses.

DAVIbank

DAVIbank asigna una fecha de corte predeterminada cuando emite una tarjeta de crédito. No obstante, durante el proceso de solicitud, el cliente puede pedir una fecha específica de acuerdo con sus necesidades a través del servicio al cliente, según explicó Pamela Campos, gerente senior de Medios de Pago.

Primero, para solicitar un cambio de corte, la tarjeta debe estar activa y al día en sus pagos. La entidad primero revisa con el cliente cuál es la modificación que desea realizar y sus posibles efectos en la facturación.

Antes de confirmar el trámite, conviene verificar cuáles serán las nuevas fechas y cómo quedará el periodo de transición. Las condiciones varían entre entidades y, como advierte DAVIbank, el cambio puede alterar la cantidad de cortes que se generan durante ese mes.