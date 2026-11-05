Finanzas

¿Cómo ajustar la fecha de pago de su tarjeta de crédito? Le contamos los requisitos de los bancos

Conozca los requisitos, condiciones y canales disponibles para cambiar la fecha de pago y corte de su tarjeta de crédito en los bancos de Costa Rica

Por Marcia Solano Miller

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Ajustar la fecha de pago de una tarjeta de crédito puede ayudarle a organizar sus compromisos financieros de acuerdo con sus necesidades. El trámite, sin embargo, tiene condiciones: estar al día con los pagos es uno de los requisitos y algunas entidades establecen cuánto tiempo debe pasar entre una solicitud y otra.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.