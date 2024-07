¿Cómo cerrar una tarjeta de crédito? Le contamos cuál es el procedimiento en los seis bancos más grandes del país

El proceso para cancelar una tarjeta de crédito varía dependiendo de la entidad a la que esté afiliado. Por ejemplo, en algunos casos se hace únicamente por teléfono y en otros es un trámite exclusivamente presencial. Además, hay trámites que son inmediatos y otros que duran hasta cinco días. Le explicamos cuáles son los requisitos, cuánto dura el proceso y por cuál medio se hace en los seis bancos más grandes de Costa Rica.

Revisar el saldo es el requisito principal para cerrar una tarjeta de crédito. (Shutterstock/Shutterstock)

Banco Nacional

Procedimiento: la persona debe solicitar la cancelación respectiva llamando a la central telefónica al 2212-2000 o en cualquier sucursal de la red de oficinas del Banco Nacional.

“Es importante indicar que si el cliente tiene la tarjeta afiliada en plataformas de pago, PAR u otros y se genera algún cobro en el proceso de retención de la tarjeta, la persona debe asumir ese cargo, dado que solo ella conoce las fechas y las suscripciones de pago vinculados al producto”, Melvin Sánchez, del área de Negocios Digitales del BN.

PAR es el servicio de cobro automatizado de recibos por servicios a compañías proveedoras desde la cuenta empresarial.

LEA MÁS: Emisión de firma digital en el móvil subió 58% entre noviembre de 2023 y junio de 2024

Requisitos: el cliente requiere cumplir con las responsabilidades que tiene con su tarjeta, esto implica cancelar el saldo deudor, cualquiera que sea su origen, como intrafinanciamientos, pagos atrasados u otros dentro o fuera del corte en el momento de la solicitud.

“Los seguros adquiridos se obtienen de forma voluntaria, por tanto, de parte de la entidad bancaria, no se realiza ningún rebajo de origen obligatorio para este concepto y las BN Tarjetas de Crédito no tienen plazo mínimo de estadía, no se cobra ningún monto de penalización por cancelar el producto”, agregó Sánchez.

Tiempo del trámite: El tiempo de respuesta es de máximo tres días.

Banco de Costa Rica

Procedimiento: los clientes deben asistir presencialmente a una oficina comercial y pedir la cancelación de la tarjeta de crédito.

Requisitos: no debe de tener transacciones congeladas y debe haber cancelado el saldo de la tarjeta por completo. “Se recomienda que antes de hacer un cierre del medio de pago el cliente pueda cancelar o suspender los servicios recurrentes ligados a dicha tarjeta”, mencionó la oficina de comunicación del banco.

LEA MÁS: ¿En cuáles sucursales del BCR se pueden tramitar pasaportes y licencias? Banco cerró 15 oficinas en primer semestre de 2024

Tiempo del trámite: si la tarjeta no tiene saldo pendiente y no tiene transacciones congeladas, se puede cancelar en el mismo momento en el que el cliente lo solicita. “En caso contrario el plazo podrá extenderse varios días según el tiempo en que las transacciones congeladas ingresen para su cobro por parte de los comercios en donde se haya realizado la compra”, explicó el banco.

BAC

Procedimiento: el cliente debe solicitarlo mediante los canales de autoservicio en línea de Banca en Línea y Banca Móvil o por medio de las opciones de servicio al cliente: call center (2295-9898), el Whatsapp (8742-9595) o en las sucursales físicas.

Requisitos: El BAC no pide requisitos para cerrar la tarjeta, según dijo Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas, Mercadeo y Sostenibilidad del banco.

Sin embargo, en caso de que el cliente tenga un saldo pendiente, la información correspondiente de la deuda se le continuará enviando por medio de notificaciones en el estado de cuenta. El cliente debe continuar realizando sus pagos vía Banca en Línea o por medio de las sucursales físicas.

Tiempo del trámite: el plazo de resolución es de un máximo de tres días hábiles.

Banco Popular

Procedimiento: El Banco Popular cuenta con una línea telefónica exclusiva para la cancelación de tarjeta de crédito mediante el número 2202-5255, la cual tiene horario de funcionamiento de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

“Es un proceso muy sencillo mediante el cual el asesor que atiende al cliente verifica si cuenta con cargos automáticos o seguros; luego se completa una herramienta para solicitar la exclusión respectiva de dichos cargos y se procede con la cancelación del plástico y la cuenta”, explicó Kenneth Gutiérrez, jefe de Tarjetas del Banco Popular.

Requisitos: No debe tener saldo en la tarjeta de crédito, ni adeudado, ni a favor, es decir, que esté en cero. Tampoco debe tener débitos en tránsito, ni cobros pendientes. En el caso que se encuentre con saldo cero, previa verificación, se procede con el cierre definitivo del plástico y la cuenta.

Duración del trámite: 48 horas como máximo, según mencionó Gutiérrez.

Scotiabank

Procedimiento: los clientes deben comunicarse con el Centro de Atención Telefónica al 8001-Scotia (726842) o al (506) 27-Scotia (726842) desde el exterior, y hablar con un asesor bancario. En caso de no poder comunicarse telefónicamente, también pueden visitar cualquiera de las sucursales del banco.

Requisitos: Previo a la solicitud de cancelación, el cliente debe cancelar en su totalidad los saldos pendientes en su tarjeta de crédito. “La tarjeta no debe tener adeudos o saldo a favor ni tampoco cargos pendientes de facturación”, explicó Carlos Parada, director regional de Tarjetas y Medios de Pago de Scotiabank.

Tiempo del trámite: Una vez se realiza la solicitud formal a través del centro de atención telefónica y la tarjeta cumple con todos los requisitos de cierre, esta quedará bloqueada en línea y es deber del cliente la destrucción inmediata del plástico.

Davivienda

Procedimiento: El cliente puede solicitar el cierre por medio de una llamada al centro de atención al cliente (2287-1111), el chat de www.davivienda.cr y por medio de las sucursales físicas, según explicó Edwin Céspedes, director de Medios de Pago del banco.

Requisitos: La tarjeta debe estar al día y sin saldos por pagar o ningún tipo de cargo.

Tiempo del trámite: cinco días hábiles.