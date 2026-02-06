Finanzas

¿Cómo construir un fondo de emergencias y dónde invertir ese dinero?

Se recomienda por parte de los expertos que se ponga en fondos de inversión abiertos de corto plazo o ahorros a la vista

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

La mayoría de las personas inicia el año con un plan financiero; sin embargo, aparte del rubro del ahorro, es bueno construir un fondo de emergencia.








