Finanzas

¿Cómo estará el tipo de cambio al final de año? Esto dice el Banco Nacional

El banco dio a conocer sus proyecciones sobre el comportamiento del mercado cambiario, Tasa de Política Monetaria (TPM), inflación y tasas de interés para 2025 y 2026

EscucharEscuchar
Por Marcia Solano Miller

El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) presentó sus predicciones sobre el comportamiento del tipo de cambio durante este y el próximo año.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
tipo de cambioBanco Nacional de Costa RicaBNCRinflaciónproyecciones económicas2025-2026Tasa de Política Monetaria (TPM)FEDBanco Central de Costa Rica
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Bachillerato en periodismo de la Universidad Latina y estudiante de licenciatura en la UIA. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.