Finanzas

¿Cómo se comportará el crédito este 2026? Vea lo que espera la Asociación Bancaria

Las tasas de interés bajas, junto con un dólar estable y una inflación negativa, podría incentivar a más familias a solicitar créditos durante el 2026.

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El hecho de que las tasas de interés se mantengan bajas, junto con un dólar estable y una inflación negativa, podría incentivar a más familias a solicitar créditos durante el 2026, aseguró Daniela Gutiérrez, economista de la Asociación Bancaria Costarricense.








