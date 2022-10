¿Cómo se reparten los seguros voluntarios de automóviles? El INS todavía domina el mercado

¿Tiene su carro asegurado? El seguro voluntario de automóvil fue el más popular del país si se mira por la cantidad de primas pagadas en 2021. Esta línea compite de cerca con los de vida, que este 2022 están a la cabeza en lo que se refiere montos pagados por consumidores.

Este ramo está, incluso, por encima de sus contrapartes obligatorias de Riesgo de Trabajo y del Seguro Obligatorio de Automóviles. Este comportamiento en el mercado no es extraño, pese a ser voluntario, su techo de montos por asegurar es mucho más alto que el de los seguros forzosos.

Actualmente, en el país hay siete aseguradoras que ofrecen servicios para este ramo: el Instituto Nacional de Seguros (INS), Quálitas Costa Rica, Mapfre, Oceánica, Seguros Lafise, ASSA Compañía de Seguros y la Aseguradora del Istmo (Adisa).

Entre estas siete compañías se reparten las 32 pólizas que componen el mercado regulado por la Superintendencia General de Seguros (Sugese). De estas 32 pólizas, siete son autoexpedibles.

Además, el segmento está aún en recuperación luego del impacto de la pandemia. Está claro, con una menor circulación de vehículos y negocios cerrados, el riesgo por cubrir era inexistente o mínimo.

Poca repartición del mercado Copiado!

Cuando se habla de la repartición del mercado de seguros casi siempre hay que poner un asterisco: el INS suele dominar con creces la cantidad de primas pagadas y el caso de los seguros de automóviles voluntarios no es la excepción.

Para agosto de 2022, el INS acaparaba un 71% de este mercado. Estos datos son un espejo del dominio general que tiene sobre todos los ramos de seguros: un 65% caen sobre su control. Sin embargo, en este ramo tiene más músculo que, por ejemplo, en los seguros de vida, donde las aseguradoras privadas han logrado ganarse un pedazo más grande del pastel; en estos el INS “solo” cobija un 52% de las primas.

Actualmente el INS ofrece más pólizas para este ramo con ocho de las 32 registradas en Sugese.

Un 71% de participación del mercado puede sonar —y probablemente ser— un dominio aplastante, sin embargo es uno que ha ido retrocediendo en los últimos años. Para agosto de 2015, su posesión de los seguros era mucho más alta con un 90% de las primas bajo su nombre; siete años después, para ese mismo mes, ese número cayó en 20 puntos porcentuales (p. p.).

¿Qué pasará a futuro? Eso ya cae en el terreno de la especulación pero todo parece indicar que es una tendencia a la que todavía le queda fuelle. Recordemos que las aseguradoras privadas todavía son jóvenes en nuestro mercado: la apertura se dio apenas en 2008 y no fue hasta la década siguiente que empezaron a operar oficialmente.

Sobre este tema, el INS se ha pronunciado en múltiples ocasiones y su discurso ha girado alrededor de la naturalidad de perder participación al abrirse la competencia y, al mismo tiempo, destaca que aún así ha mantenido un crecimiento en los ingresos por ventas de seguros.

¿Quiénes han ganado más terreno? Copiado!

Si el INS ha perdido 20 p. p. del mercado, ¿quién se los ha ganado? La primera aseguradora en destacar es Quálitas, la cual casi ha triplicado su participación en este ramo.

El de Quálitas es un caso interesante ya que si bien es una aseguradora relativamente pequeña en el marco general de los seguros —cuenta con un 1,84% del total de las primas—, levanta la mano en el ramo de las pólizas automovilísticas con un 12,22% de las primas pagadas para agosto de 2022. Este comportamiento responde a que es una compañía que, precisamente, se especializa solo en seguros para automóviles.

Rosa María Morales, gerente general de Quálitas Costa Rica, atribuye este crecimiento a la “capacidad camaleónica” para adaptarse a nuevos retos.

Morales pone como ejemplo de esto la pandemia: “nos hizo muy creativos, mientras todos estaban encerrados, nos reunimos los gerentes de la empresa en presencia en la oficina y ahí dábamos las directrices a los distintos segmentos. No podíamos ser sordos y no escuchar que el sector hotelero casi quebró y por ende todo el ecosistema: busetas, buses, transporte de taxis del aeropuerto, motocicletas etc., en el sector escolar se detuvo el transporte de estudiantes, también. Somos la aseguradora que más autos de rent a car tiene asegurados y ahí igualmente la caída fue superior al 85%, pero apesar de todo eso fuimos resilientes para crear productos y servicios con una inmediatez garantizando que tuvieran cobertura”, explica Morales.

Quálitas, de hecho, logró crecer ligeramente en 2020, algo que solo otra aseguradora más pudo hacer: Lafise en este ramo.

De las 32 pólizas de automóviles vigentes que registra Sugese, cinco las ofrece esta empresa de origen mexicano e incluyen el seguro de automóviles y los seguros autoexpedibles por robo parcial y daño de autopartes, daño en accesorios y llantas, daños por accidente automotor y asistencia.

Pese a la especialización de esta aseguradora en el ramo vehicular todavía no han ingresado en la oferta del Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA), el cual todavía tiene como único emisor al INS, pese a que desde 2011 las compañías privadas tienen luz verde para entrar en este segmento.

Morales comentó que ha sido de interés de Quálitas ofrecer el SOA, pero considera que se deben modificar “algunos temas legales” para que sea interesante para el sector privado. Sobre cuáles serían esas modificaciones, la gerente de la compañía dijo que no podía mencionarlas todavía.

La tercera aseguradora que más primas vende en este ramo es Mapfre: de agosto de 2015 a agosto de 2022, pasó de vender un 1,49% a un 5,66%. Similar a Quálitas, su participación en los seguros de vehículos es más grande que su participación total en el mercado, la cual llega a un 3,46%, sin embargo esta aseguradora sí cuenta con pólizas más allá de las de automóviles dentro de su abanico de ofertas.

Mapfre actualmente cuenta con dos pólizas registradas en Sugese: el Seguro Nueva Póliza Líder y el Seguro de Automóvil Mapfre Más Seguro.

En la siguiente tabla, El Financiero recopiló cuáles son las coberturas que ofrecen los principales seguros voluntarios automovilísticos de las tres aseguradoras que más primas facturan para este ramo (más de un 5% de participación de mercado para agosto de 2022). Se seleccionaron las pólizas base (la más general) de cada una de las compañías, sin embargo vale la pena mencionar que también hay 29 pólizas más en el mercado.

El precio de cada una de estas pólizas variará según factores como la experiencia de marca, modelo, tipo de uso, año, entre otras más que tipifican individualmente cada aseguradora.

El golpe de la pandemia Copiado!

Al igual que gran parte de la economía, el negocio de los seguros de automóviles recibió un golpe durante los dos años más duros de la pandemia por covid-19. Según datos de la Sugese, la cantidad de primas pagadas en este ramo cayó en 2020 y 2021 en comparación con lo que se vendió en el 2019.

Este fenómeno vino a poner un freno a la tendencia de crecimiento que tenían las primas desde el 2015. Sin embargo, la caída no fue tan vertical: entre 2019 y 2020 la disminución en los montos fue del 5,5%. En 2021 se dio una recuperación del 3,12% pero siguió por debajo del último dato prepandemia.

Este descenso no debería generar sorpresa ya que la cuarentena redujo el tránsito automovilístico en el país y, por ende, las necesidades de un seguro para este ramo (junto al poder adquisitivo de una parte importante de la sociedad).

Además, sectores como el turismo y la educación, los cuales solían ser clientes fijos de seguros automovilísticos, tuvieron una paralización prácticamente completa de sus actividades económicas (por lo menos las que requerían de transporte, como las busetas escolares y las rentas de carros para turistas).

Simultáneamente, los montos por siniestros también disminuyeron durante la misma época pero con todavía más fuerza: la diferencia entre los montos de 2019 y 2020 fueron de -21,33% y el crecimiento anual del 2022 fue de apenas un 2,22%.

En la cantidad de primas pagadas para este 2022 se aprecia una recuperación más alta que la del 2021 si se compara con cuántos eran los montos para el mismo periodo de cada año. Con datos acumulados hasta agosto, el 2022 supera en un 4% a lo que se tenía para esa altura en el 2021, lo que indica que hay posibilidades de que se regrese a los números prepandemia, en especial con la recuperación de sectores importantes como el turístico, el cual entrará en temporada alta hacia el final del año.

No obstante, si se mira solo por primas pagadas hasta agosto del presente año, este seguro cae de la primera posición en 2021 a la tercera, por detrás de los seguros de vida y el obligatorio de Riesgo de Trabajo.