Conozca cuáles tarjetas de crédito de Costa Rica convierten sus gastos diarios en millas para tiquetes aéreos

Si su pasión es viajar y conocer nuevos lugares, las tarjetas de crédito pueden ser un aliado para su presupuesto.

Los puntos que otorgan los bancos por cada una de sus compras se convierten en millas que se pueden utilizar para financiar sus viajes.

tarjetas de crédito, cobro de tarjetas, fotografía de Shurtterstock.

El Financiero consultó a diversas entidades bancarias públicas y privadas para contarle qué ofrecen.

Bancos como Davivienda, Promerica, BAC y el Banco Nacional cuentan con programas de lealtad orientados a viajes; mientras que otras entidades enfocan su estrategia principalmente en programas de cashback o puntos para canje local como el Banco de Costa Rica y el Banco Popular.

El cliente es quien decide cuál de estas opciones le conviene más, sumando beneficios como el acceso a salas VIP y descuentos exclusivos.

Aunque la mecánica de acumulación es similar, cada entidad apuesta por alianzas distintas y velocidades de acumulación que varían según el perfil del cliente.

A continuación, se detallan las condiciones, plazos de vencimiento y beneficios adicionales que ofrecen los principales emisores:

Davivienda

¿Qué ofrecen?

Las tarjetas afiliadas a los programas de millas permiten acumular millas por cada dólar de consumo. En el caso de las tarjetas Platinum e Infinite LifeMiles, los clientes pueden acumular hasta 1,48 millas por dólar, conforme al tipo de tarjeta y las condiciones contractuales.

Tarjetas que más acumulan:

Todas las afiliadas a los programas de millas Lifemiles y MileagePlus

Vencimiento de millas:

Las condiciones de vigencia, vencimiento y uso de millas están determinadas por los programas de lealtad internacionales (LifeMiles y MileagePlus) conforme a sus términos y condiciones.

Beneficios:

Tiquetes aéreos Ascensos de categoría (upgrades) Otros beneficios relacionados con viajes Los mínimos de millas requeridos para redimir los beneficios dependen del programa de lealtad correspondiente y sus condiciones vigentes.

“La acumulación de millas se realiza por compras nacionales e internacionales. Adicionalmente, pueden existir promociones temporales o bonos de bienvenida, sujetos al cumplimiento de metas de consumo, debidamente informadas en cada campaña”, aseguró Edwin Céspedes, director de Medios de Pago de Davivienda.

Promerica

¿Qué ofrecen?

El cliente acumula una milla por cada $1 de consumo (o su equivalente en colones) y el monto de milla acumulado dependerá del tipo de tarjeta.

Tarjetas que más acumulan:

Mastercard Black, Visa Emerald Infinite y Premia Travel. Adicionalmente, poseen alianzas con Iberia y Copa.

Vencimiento de millas:

La vigencia es de 24 meses desde su acumulación. En los programas de Iberia y ConnectMiles (Copa), dependen de las políticas de cada aerolínea.

Beneficios:

-El cliente puede utilizar las millas en comercios afiliados

-Compra de tiquetes

“Nuestras tarjetas Banco Promerica Visa Emerald Infinite y ConnectMiles (Copa) cuentan con planes de lealtad especiales donde el cliente puede elegir las categorías de comercio donde podrá acumular de forma acelerada hasta 3 millas por cada $1 de consumo o su equivalente en colones”, aseguró Bernal Alfaro, director de Banca de Personas.

BAC

¿Qué ofrecen?

Planes de lealtad en millas aplicables a múltiples servicios turísticos.

Tarjetas que más acumulan:

Los productos que acumulan millas son tarjetas Millas Plus (propia de BAC) y tarjetas compartidas con aerolíneas como American Airlines (AAdvantage) y Copa Airlines (ConnectMiles) y LifeMiles.

Vencimiento de millas: Las millas del programa Millas Plus vencen cada 24 meses móviles. En el resto de los programas el vencimiento depende de cada programa de lealtad, según las condiciones de la aerolínea.

Beneficios:

-Boletos aéreos

-Tours

-Hoteles

-Rent a car, a través de la plataforma Mi Viaje, o bien, puede aplicarse al estado de cuenta o acreditarse a la cuenta bancaria.

“Es importante asegurar que ni las tarjetas normales, ni las de los planes de lealtad tienen un mínimo de compras para acumular millas”, aseguró José Alexis Jiménez, gerente de Mercadeo de BAC.

Banco Nacional de Costa Rica

¿Qué ofrecen?

Se obtiene un punto por cada dólar fracturado.

Tarjetas que más acumulan:

Las tarjetas Platino, Black, Infinite, Black e Infinite Corporate y Visa Empresarial permiten el traslado de los puntos a millas.

Vencimiento de millas:

El canje está supeditado a las condiciones del programa LifeMiles.

Beneficios:

Los clientes que cuenten con las tarjetas BN Platino, Black, Infinite e Infinite Corporate, así como Visa Empresarial, cuentan con el programa BN Puntos. Por su parte, los tarjetahabientes de las tarjetas Clásica, BN Pymes y Oro podrán disfrutar de su disponible en colones mediante la tarjeta BN Premios, la cual, les permitirá realizar compras en cualquier comercio que acepte pagos con tarjeta.