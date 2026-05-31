Finanzas

Consejo de Gobierno busca directivos para bancos públicos: conozca los requisitos para postularse

El Poder Ejecutivo abrió el registro de elegibles para las juntas directivas bancarias, un proceso técnico dirigido a profesionales en economía, finanzas y administración para ocupar las cúpulas del sector público.

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Por Mathew Chaves

El Consejo de Gobierno oficializó la invitación para integrar el registro de elegibles de los órganos de dirección de los bancos públicos. El proceso recopila los perfiles de las personas interesadas en asumir cargos en las juntas directivas de estas instituciones públicas.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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