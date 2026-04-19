Finanzas

Cortes de luz afectarán Curridabat, Tarbaca y Montes de Oca entre el 19 y el 21 de abril

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó sobre varios cortes de electricidad programados entre el 19 y el 21 de abril en sectores de Curridabat, Aserrí y Montes de Oca, como parte de labores para fortalecer la red eléctrica.








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Cortes de luzCurridabatTarbacaMontes de Oca
Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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