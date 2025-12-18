Finanzas

Costa Rica mantiene perspectiva positiva pero sigue frenada: lo que revela el nuevo reporte de Fitch

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

A pesar de que Costa Rica acumula reservas récord y mantiene un crecimiento económico superior al promedio regional, Fitch Ratings decidió el miércoles mantener la calificación de la deuda soberana en ‘BB’. Si bien la “Perspectiva Positiva” se mantiene vigente, el informe de la agencia lanza una advertencia clara: la rigidez fiscal provocada por el pago de intereses y el “gridlock” político siguen siendo las anclas que impiden el ascenso hacia el Grado de Inversión.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.