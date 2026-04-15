Finanzas

Crédito para compra de autos rompe récord y supera el billón de colones

El número de personas que se ha endeudado para comprar un auto viene en aumento, lo que provocó que el saldo de esta cartera de crédito rompiera su techo histórico. El plazo también ha venido al alza.

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El anhelo de estrenar vehículo está impulsando el mercado financiero y esto provocó que el crédito superara el billón de colones al cierre de 2025.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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