Crédito para compra de autos rompe récord y supera el billón de colones

El anhelo de estrenar vehículo está impulsando el mercado financiero y esto provocó que el crédito superara el billón de colones al cierre de 2025.

El número de personas que se ha endeudado para comprar un auto viene en aumento, lo que provocó que el saldo de esta cartera de crédito rompiera su techo histórico y superara la barrera del billón de colones al cierre de 2025.

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El saldo de este tipo de financiamiento alcanzó los ₡1.03 billones en diciembre de 2025, lo que representa un crecimiento interanual del 15,3% en comparación con los ₡895.357 millones registrados en el mismo periodo de 2024, según datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), recopilados por la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).

En paralelo, la cantidad de personas con un crédito activo para la compra de vehículos también mostró un incremento significativo.

El número de deudores pasó de 85.009 en diciembre de 2024 a 96.798 en diciembre de 2025, lo que equivale a un aumento del 13,9%.

El motor del crecimiento

Para Daniela Gutiérrez, economista de la ABC, este fenómeno se debe a un mayor dinamismo en el mercado automotriz, acompañado por condiciones de financiamiento más competitivas y una ampliación en la oferta por parte de las entidades financieras.

A esto se suma un entorno macroeconómico favorable: la relativa estabilidad en el tipo de cambio del dólar ha sido un factor clave.

“Esta calma cambiaria ha contribuido a reducir la incertidumbre para quienes optan por créditos en moneda extranjera, un detalle crucial tomando en cuenta que los precios de los vehículos en el país suelen estar denominados en dólares”, destacó.

Plazos más largos

Para hacer frente a la compra, los consumidores están optando por extender el tiempo de su deuda.

Según datos de la Sugef actualizados a septiembre de 2025, recopilados por El Financiero, se estima que el plazo promedio de las operaciones para la compra de vehículos ha pasado de 6,96 años en 2015 a 7,86 años.

Este incremento sostenido en los plazos se mantiene a pesar de las normativas de control de riesgo.

Desde el 2022, el Reglamento sobre la Suficiencia Patrimonial de Entidades Financieras de la Sugef aplica un cargo adicional de capital a las entidades financieras en función del plazo de las operaciones crediticias.

Expomóvil 2026: Recomendaciones antes de endeudarse

De cara a la Expomóvil 2026, este escenario de alta demanda cobra especial relevancia. Tradicionalmente, durante las ferias automotrices las entidades financieras fortalecen su oferta con condiciones preferenciales, incluyendo tasas de interés más competitivas, plazos diferenciados y facilidades en los trámites.

Para que la compra del vehículo sea una decisión financieramente sana, la experta de la ABC aconseja evaluar a detalle los siguientes factores: