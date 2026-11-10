¿Cuáles son los negocios de Aseccss? Hoteles y un club campestre son parte de la asociación solidarista más grande de Costa Rica

El ahorro y el crédito no son los únicos negocios de la Asociación Solidarista de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (Aseccss), la más grande del país que supera a cuatro bancos privados y varias cooperativas en cantidad de activos.

Actualmente, agrupa a cerca de 48.000 trabajadores y administra un patrimonio de ¢423.000 millones, lo que equivale a un promedio cercano a los ¢9 millones por asociado.

Enrique Rojas, gerente general de Aseccss, comentó a EF que la agrupación de trabajadores tiee una oferta de hospedaje y recreación que complementa su actividad financiera: operan con Nacazcol Hotel y Villas, Papagayo Hotel y Villas y Los Jaúles Club Campestre.

Estos negocios forman parte de la misma organización, aunque existe una separación por unidades mediante una división administrativa y operativa. Los dos hoteles se gestionan como una sola unidad de negocio, mientras que el club tiene sus propios resultados.

Cabe aclarar que la operación turística no está reservada a los trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) afiliados a la asociación, sino que los hoteles también reciben público general, una condición que los lleva a competir por clientes fuera de su base de asociados.

Dos hoteles y un club campestre

Nacazcol Hotel y Villas está ubicado en Sardinal, Guanacaste. En su página oficial, Aseccss lo presenta como una opción para familias y grupos de amigos, con actividades programadas y una ubicación que permite recorrer otros puntos de la zona.

Papagayo Hotel y Villas, por su parte, se encuentra en Playa Panamá, frente a Casa Conde del Mar, y tiene una propuesta de descanso cerca del mar.

Según Rojas, Nacazcol dispone de 54 villas y 15 habitaciones, mientras que Papagayo cuenta con 10 villas.

Ahora bien, la configuración del hospedaje responde a la demanda de sus visitantes. Como parte de las remodelaciones, transformaron un área de habitaciones en ocho villas para atender a familias que buscan espacios más amplios.

“A nosotros lo que más nos solicitan nuestros clientes y asociados son villas para familias”, afirmó el gerente.

Nacazcol Hotel y Villas está ubicado en Sardinal, Guanacaste. (Aseccss)

De acuerdo con Rojas, actualmente la apuesta comercial se concentra en el turismo nacional. Esa orientación también implica una exposición a la estacionalidad: la demanda cambia entre los períodos de mayor movimiento y los meses de menor visitación, aunque también resiente el efecto cambiario.

No obstante, la operación hotelera atravesó años de pérdidas, por lo que, para mejorar las condiciones de los establecimientos y atraer visitantes, Aseccss invirtió aproximadamente $1 millón entre ambos hoteles y reestructuró su área comercial.

De hecho, la unidad hotelera cerró el 2025 con una utilidad de ¢14 millones, mientras que el resultado acumulado del año en curso se acercó a ¢70 millones. Las cifras corresponden al conjunto de los dos hoteles, no a cada establecimiento por separado.

El gerente atribuyó la mejora a “la combinación de inversión en infraestructura y cambios comerciales”. La estrategia buscaba recuperar condiciones para captar tanto asociados como clientes externos.

Papagayo Hotel y Villas se encuentra en Playa Panamá, frente a Casa Conde del Mar, y tiene una propuesta de descanso cerca del mar. (Aseccss)

Los Jaúles Club Campestre es otro de los negocios con los que Aseccss participa fuera de la actividad financiera y Rojas dijo que ha tenido “un resultado positivo”. Está ubicado en San Pedro de Coronado, San José.

Su operación reúne instalaciones deportivas y recreativas, alojamiento y espacios para eventos. El complejo cuenta con piscinas bajo techo, gimnasio, zonas verdes, cabañas, ranchos y salones, por lo que su actividad no se limita al ingreso de visitantes para pasar el día.

El club también atiende a personas que no pertenecen a Aseccss. Su esquema de acceso incluye membresías con diferentes servicios, modalidades para grupos familiares o de amigos y opciones empresariales. Además, vende pases de un día para particulares, que permiten utilizar las piscinas y las zonas verdes, pero no el gimnasio.

El alquiler de instalaciones constituye otra parte de su oferta comercial. Los ranchos se contratan para actividades familiares y grupales, con tarifas diferenciadas para asociados, socios y particulares. A esto se suma un restaurante al que se puede ingresar sin pagar la entrada a las áreas recreativas del club.

Los Jaúles Club Campestre es otro de los negocios con los que Aseccss participa fuera de la actividad financiera. (Aseccss)

¿Cómo funciona una asociación solidarista?

Una asociación solidarista reúne recursos de sus afiliados y aportes del patrono para desarrollar sus fines y administrar fondos vinculados al bienestar económico de los trabajadores.

La Ley de Asociaciones Solidaristas establece un ahorro mensual mínimo, fijado por la asamblea general, de entre un 3% y un 5% del salario comunicado a la CCSS. El trabajador también puede realizar ahorros voluntarios adicionales.

Al ahorro principal resultado de los aportes se suma el aporte patronal, cuyo porcentaje se acuerda entre las partes. Ese dinero queda bajo custodia y administración de la asociación como reserva para prestaciones y forma parte del fondo económico del auxilio de cesantía. No debe confundirse, por tanto, con el ahorro que se descuenta del salario del trabajador.

En Aseccss, el afiliado aporta un 5% de su salario como ahorro y el patrono un 3%, según detalló Rojas.

“Por estatuto, nosotros capitalizamos el 20% de los excedentes todos los años. Esto nos ha permitido crecer de manera sostenida en el patrimonio, dándonos mayor fortaleza y una solvencia mayor”, añadió.

El modelo no se limita a recibir ahorros y otorgar préstamos, sino que la legislación también permite desarrollar actividades mercantiles y de otras clases, siempre que no se comprometan los recursos necesarios para liquidar los ahorros y aportes patronales de quienes se retiran. Esa posibilidad explica que una asociación solidarista pueda operar hoteles o un club recreativo.

Existe, además, una diferencia importante al salir de la organización: si una persona renuncia a la asociación, pero continúa trabajando para el mismo patrono, el aporte patronal permanece en custodia para un eventual pago de cesantía. Su ahorro personal se devuelve conforme a la ley, con la posibilidad de deducir las obligaciones pendientes que tenga con la asociación.