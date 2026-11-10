Finanzas

¿Cuáles son los negocios de Aseccss? Hoteles y un club campestre son parte de la asociación solidarista más grande de Costa Rica

Dos complejos turísticos en Guanacaste y un club campestre forman parte de la operación de la asociación. Una inversión cercana a $1 millón y cambios en la estrategia comercial permitieron mejorar los resultados del negocio hotelero, según su gerente general.

Por Marcia Solano Miller

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El ahorro y el crédito no son los únicos negocios de la Asociación Solidarista de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (Aseccss), la más grande del país que supera a cuatro bancos privados y varias cooperativas en cantidad de activos.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.