¿Cuándo depositan la pensión en octubre en su cuenta bancaria? Esta es la fecha confirmada por la CCSS

Los beneficiarios de los regímenes de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Régimen No Contributivo (RNC) por Incapacidad, administrados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ya tienen fecha para el depósito de su pensión.

Los pensionados recibirán el depósito de su pensión correspondiente al mes de octubre el próximo viernes 31.

Este ingreso mensual es fundamental para un amplio sector de la población, ya que constituye la principal fuente de recursos para cubrir gastos esenciales como alimentación, vivienda, medicamentos y otros rubros necesarios para la vida diaria.

La CCSS ha confirmado el calendario de pagos para el último trimestre del año 2025, proporcionando a los pensionados la información necesaria para una adecuada planificación financiera de cara al cierre del período.

De acuerdo con el cronograma oficial, las fechas de los próximos depósitos son las siguientes:

Octubre: Viernes 31

Viernes 31 Noviembre: Viernes 28 (incluye el pago del aguinaldo)

Viernes 28 (incluye el pago del aguinaldo) Diciembre: Martes 30

Es de particular importancia la fecha de noviembre, ya que en ese mes se realizará el pago conjunto de la pensión ordinaria y el aguinaldo, un ingreso adicional muy esperado por los beneficiarios.

Las autoridades hacen un llamado vehemente a la población pensionada para que extreme las medidas de seguridad durante estas fechas.

La circulación de mayores sumas de dinero, especialmente por el pago de aguinaldos, suele ser aprovechada por ciberdelincuentes y estafadores.

Se recomienda no compartir información personal o datos bancarios sensibles por teléfono o medios no seguros, desconfiar de ofertas y promociones que parezcan demasiado favorables y no entregar tarjetas o claves a terceros.

(Canva/Canva)

Es fundamental mantenerse alerta para proteger los fondos de la pensión.