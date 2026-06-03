Finanzas

¿Cuándo pagan la pensión de junio en Costa Rica? Depende de su régimen

IVM, Jupema y Hacienda ya definieron depósitos de junio

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Por Mathew Chaves

Junio no será igual para todas las personas que reciben ingresos de los distintos sistemas de jubilación del país. Mientras algunos depósitos llegarán durante la primera mitad del mes, otros se mantendrán para los últimos días, según los calendarios divulgados por cada entidad.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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