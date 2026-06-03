¿Cuándo pagan la pensión de junio en Costa Rica? Depende de su régimen

Junio no será igual para todas las personas que reciben ingresos de los distintos sistemas de jubilación del país. Mientras algunos depósitos llegarán durante la primera mitad del mes, otros se mantendrán para los últimos días, según los calendarios divulgados por cada entidad.

Las diferencias responden a los mecanismos de pago utilizados por cada régimen. Algunas instituciones concentran la acreditación en una única fecha mensual, mientras otras mantienen esquemas quincenales que distribuyen los recursos en dos momentos distintos del mes.

Beneficiarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), el Ministerio de Hacienda y el Poder Judicial deberán revisar los cronogramas correspondientes para identificar su fecha de depósito.

La calendarización adquiere relevancia para quienes organizan gastos de alimentación, vivienda, transporte, medicamentos y servicios públicos alrededor de los recursos provenientes de estos sistemas de retiro administrados por distintas instituciones públicas.

Los calendarios divulgados muestran diferencias de hasta varias semanas entre un régimen y otro. Por esa razón, una persona pensionada puede recibir su dinero mucho antes o mucho después que otra, aun cuando ambas dependan de ingresos mensuales similares.

Los sistemas de jubilación utilizan calendarios propios de acreditación, por lo que los depósitos pueden variar considerablemente entre una entidad administradora y otra a lo largo del mismo mes. (Canva/Canva)

En el caso de la CCSS, las personas beneficiarias del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Régimen No Contributivo (RNC) recibirán el depósito correspondiente a junio el martes 30, de acuerdo con el calendario oficial divulgado para 2026.

Por su parte, quienes forman parte del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) administrado por Jupema tendrán disponible el depósito correspondiente a junio el viernes 19, según la programación establecida para ese sistema durante el presente año.

Las personas adscritas al Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) mantendrán el esquema quincenal utilizado por dicho régimen. En junio, los depósitos están programados para el viernes 12 y el viernes 26.

Los esquemas quincenales permiten distribuir recursos en dos momentos del mes, una modalidad que difiere de los regímenes que concentran el pago en una única acreditación mensual. (Shutterstock/Shutterstock)

Los regímenes especiales administrados por el Ministerio de Hacienda también efectuarán el depósito correspondiente a junio el viernes 19. Dentro de este grupo se encuentran distintos sistemas contributivos, no contributivos y programas de prejubilación.

Las personas jubiladas del Poder Judicial continuarán recibiendo recursos mediante un esquema de dos pagos mensuales. La primera quincena se encuentra programada para el domingo 14 de junio, según el calendario divulgado para 2026.

La segunda acreditación del Poder Judicial se realizará el viernes 26 de junio. Con ello, el sistema mantiene la modalidad de pagos quincenales utilizada durante el resto del año para este grupo de beneficiarios.

Se recomienda verificar con anticipación el estado de las cuentas bancarias registradas y mantenerse atentos a cualquier comunicación oficial relacionada con procesos operativos que puedan afectar la disponibilidad de los recursos.