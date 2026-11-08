Finanzas

¿Cuándo pagan la pensión de noviembre? CCSS depositará el dinero junto con el aguinaldo

Por Redacción EF

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Las personas pensionadas del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Régimen No Contributivo (RNC) recibirán el pago correspondiente a noviembre el mimo día.








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