¿Cuándo pagan la pensión de noviembre? CCSS depositará el dinero junto con el aguinaldo

Las personas pensionadas del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Régimen No Contributivo (RNC) recibirán el pago correspondiente a noviembre el mimo día.

El pagó será el sábado 28 de noviembre. En esa misma fecha se depositará el aguinaldo, de acuerdo con el cronograma de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La fecha corresponde a ambos regímenes administrados por la Caja. El calendario publicado por Banco Popular, que identifica como fuente al Régimen IVM de la CCSS, también señala el 28 de noviembre como el día en que los recursos estarán disponibles en las cuentas de los pensionados.

¿Quiénes recibirán el depósito?

El calendario de la CCSS comprende a las personas pensionadas de los siguientes regímenes:

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Régimen No Contributivo (RNC).

Los recursos se depositan directamente en la cuenta bancaria registrada por cada beneficiario ante la institución. Para recibirlos, las personas pensionadas deben mantener activa esa cuenta.

La fecha del 28 de noviembre corresponde específicamente a los pagos del IVM y del RNC; no debe interpretarse como un calendario único para todos los regímenes de pensiones del país.

Las personas pensionadas del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Régimen No Contributivo (RNC) recibirán el pago correspondiente a noviembre el mimo día. (Canva/Stock)

Noviembre incluye el pago del aguinaldo

El cronograma identifica expresamente el giro de noviembre como un pago que incluye el aguinaldo. Por lo tanto, quienes reciben una pensión de estos dos regímenes tendrán programados ambos depósitos para la misma fecha.

Este pago se distingue del último giro ordinario del año: la pensión correspondiente a diciembre estará disponible el 30 de diciembre, según el calendario divulgado para 2026.

Fechas de los últimos pagos de 2026