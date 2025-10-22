¿Cuándo pagará la CCSS el aguinaldo de las pensiones de 2025? Vea la fecha aquí

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anunció la fecha de pago para la mensualidad ordinaria y el aguinaldo correspondiente al año 2025 para todos los beneficiarios de los regímenes de pensiones que administra.

La institución depositará ambos montos (pensión y aguinaldo) en una única fecha para los beneficiarios de los regímenes de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Régimen No Contributivo (RNC).

El pago conjunto se realizará el viernes 28 de noviembre de 2025.

La entidad recuerda a todos los pensionados que, para recibir el depósito sin contratiempos, es indispensable que la cuenta bancaria registrada ante la CCSS se encuentre activa y correctamente inscrita.

Un error en los datos de la cuenta o una cuenta inactiva podrían generar un retraso en la recepción de los fondos.

(Mario Rojas)

Aquellos pensionados que reciben su pago a través del Banco de Costa Rica (BCR) tienen la opción de solicitar una exoneración.

Pueden gestionar ante esa entidad bancaria la eliminación de la cuota mensual de $1 que el banco aplica a las cuentas de sus afiliados.