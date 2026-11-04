¿Cuándo pagarán el aguinaldo? Fechas y consejos para aprovechar mejor este ingreso

La cuenta regresiva para recibir el aguinaldo ya comenzó para miles de trabajadores y pensionados en Costa Rica.

El pago del décimo tercer mes llegará en distintas fechas, según el régimen al que pertenezca cada persona, y será para muchos una oportunidad de cubrir gastos de fin de año, pagar deudas, ahorrar o incluso invertir.

Los primeros en recibir el aguinaldo 2026 serán los pensionados de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el próximo 28 de noviembre.

Recuerde ahorrar y administrarlo de la mejor manera posible. (Shutterstock/Shutterstock)

Posteriormente, los pensionados de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional recibirán este beneficio el 4 de diciembre.

Esa misma fecha, viernes 4 de diciembre, está previsto el pago para los trabajadores del sector público.

En el caso de los empleados del sector privado, el aguinaldo deberá pagarse entre el 1 y el 20 de diciembre, siendo esta última la fecha límite.

Sin embargo, recibir este ingreso extraordinario no significa necesariamente que todo deba destinarse a regalos, viajes o celebraciones.

Diciembre concentra gastos importantes y, apenas termina el año, llegan las obligaciones de enero y febrero.

La recomendación de especialistas es planificar el uso del dinero antes de gastarlo e, incluso, antes de recibirlo.

No comprometa el dinero antes de tenerlo

Danilo Montero, director general de la Oficina del Consumidor Financiero, advirtió que uno de los errores más frecuentes es gastar el aguinaldo anticipadamente mediante compras con tarjeta de crédito u obligaciones asumidas antes de contar con el dinero.

Montero también recomendó separar desde el inicio la cantidad destinada al ahorro, en lugar de esperar a determinar cuánto sobra después de las compras de diciembre.

“Lo más efectivo es hacer una lista de compras y ver cuánto suma. Así, quedamos advertidos de que quizás no alcance y tomemos previsiones antes, no después”, dijo.

Planificar diciembre y los gastos que vienen

Cinthia Morera, directora de Captación del Banco Nacional (BN), recomendó identificar con anticipación los compromisos financieros que se aproximan y establecer metas para organizar mejor los recursos.

Entre los gastos que deben considerarse se encuentran el marchamo, las vacaciones, las celebraciones, los regalos y los gastos estudiantiles que llegarán en los primeros meses del próximo año.

“Cuando las personas identifican con tiempo los compromisos financieros que tendrán en los próximos meses, logran distribuir mejor sus recursos y avanzan con mayor tranquilidad hacia sus objetivos. Los hábitos y los sistemas hacen que el ahorro deje de depender únicamente de la voluntad y se convierta en una práctica constante”, agregó Morera.

Milagro Corrales, jefe de Relaciones Corporativas de Mucap, explicó que el aguinaldo puede utilizarse para fortalecer las finanzas personales, pero la decisión dependerá de la situación económica de cada persona y de sus prioridades.

“Más allá de cuánto dinero recibamos, lo verdaderamente importante es cómo lo administramos. Planificar, ahorrar, reducir deudas y tomar decisiones informadas son acciones que pueden marcar una diferencia significativa en la tranquilidad financiera de las familias”, destacó.