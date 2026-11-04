Finanzas

¿Cuándo pagarán el aguinaldo? Fechas y consejos para aprovechar mejor este ingreso

Los trabajadores del sector privado tendrán como fecha límite el 20 de diciembre.

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

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La cuenta regresiva para recibir el aguinaldo ya comenzó para miles de trabajadores y pensionados en Costa Rica.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.