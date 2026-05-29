Finanzas

¿Cuándo y cómo afectará la inflación importada por el conflicto en Medio Oriente? Esto proyecta el Banco Central

El Banco Central advierte que la inflación importada por el conflicto en Medio Oriente todavía no impacta los precios de Costa Rica en su totalidad

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Por Marcia Solano Miller

El impacto de la inflación importada derivada del conflicto en el Medio Oriente aún no se refleja plenamente en los precios internos del país, debido a rezagos en la transmisión de costos, pero el Banco Central de Costa Rica (BCCR) prevé que sus efectos comiencen a materializarse pronto, especialmente a través de los combustibles y otros insumos clave.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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