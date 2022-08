¿Cuánto cuesta cambiar la batería de un vehículo eléctrico?

A la hora de pensar en comprar un carro eléctrico puede que aparezcan ciertas interrogantes como: “¿dentro de cuánto debo cambiar la batería del vehículo?”, “¿cuánto me costaría hacer el cambio?”

La batería corresponde al componente más caro de los carros eléctricos, en “casi todos” los casos; según informó Jerry Campos, gerente de producto de Hyundai Grupo Q. Sin embargo, estas tienen una vida útil de al menos diez años, de acuerdo con información brindada por las agencias vendedoras de cinco marcas.

La batería de los vehículos eléctricos pueden presentar fallos, como cualquier otro componente del carro, pero también se da un proceso de degradación natural con el pasar de los años, de manera tal que transcurrida “la primera vida útil” de la batería, esta se desgasta entre un 20% y un 30%; indicó Federico Rodríguez, director comercial de ECAC Instituto Técnico, en Cartago, un instituto educativo de carácter empresarial que impulsa programas académicos de formación y actualización profesional en el área de movilidad eléctrica.

De acuerdo Mauricio Barquero, jefe de capacitación comercial de Grupo Purdy, mantener el estado óptimo de la batería del carro eléctrico depende de factores como los hábitos de carga. (Rafael Pacheco Granados)

Cuando la batería falla

Un dato relevante es que las baterías de los vehículos eléctricos cuentan con varios módulos (conjunto de celdas), de tal forma que no es necesario cambiar toda la batería en caso de que se presente un fallo, sino solamente los módulos que estén dando problemas.

Para entenderlo mejor, Rodríguez ejemplificó la composición de las baterías de la siguiente manera: “Imaginémonos un cartón de huevos, los huevos, cada uno individual es una celda. Cuando los ponés juntos en el cartón tenés una batería de huevos. Resulta que la batería debajo del carro lleva 30 cartones de huevos y ya sabemos que cada cartón de huevos lleva 30 celdas (...) Pero resulta que en el cartón número 20 hay un huevo quebrado, pero yo no puedo sacar el huevo, tengo que sacar el cartón entero y sustituir el cartón entero. Eso es cambiar un módulo”.

De momento, no se pueden cambiar las celdas que fallen, sino que se tienen que sustituir los módulos donde se localicen estas. Para establecer el problema, se debe hacer un diagnóstico. “Con eso podemos hacer un trabajo de reparación de una batería que esté con un problema real”, explicó el director comercial de ECAC Instituto Técnico.

El precio de la reparación varía dependiendo de cada caso, pero Rodríguez estimó que, si es un solo módulo que vale $600 o $700, la reparación puede costar entre $1.500 y $2.000, “eso si tuviéramos un problema con una celda o dos celdas”.

Quienes compren un vehículo eléctrico de agencia no se tienen que preocupar hoy, pues en caso de que la batería falle responde la garantía, la cual depende de cada empresa. Por ejemplo, Hyundai y Nissan aplican la garantía de ocho años o 160.000 kilómetros, lo que suceda primero; AUDI aplica la garantía de ocho años o 170.000 kilómetros; y en Grupo Purdy la garantía es de tres años o 100.000 kilómetros, en todos los casos siempre es lo que suceda primero.

Ahora bien, para las personas que adquieren un vehículo eléctrico sin garantía, la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove) recomienda, que en caso de necesitar diagnóstico y revisión de batería, llevar el carro al Instituto CEA, en San José, o a ECAC Instituto Técnico; así lo expuso su directora ejecutiva, Silvia Rojas.

Pero ojo, quienes están en busca de un carro eléctrico usado tienen que ser muy cuidadosos antes de comprarlo, debido a que si el estado de salud de la batería está por debajo del rango de entre 85% y 100%, el consejo del director comercial de ECAC es que no lo compre.

Entonces, si va a adquirir un vehículo eléctrico en una empresa que vende carros usados, tienen que darle un certificado que indique cuál es el estado de salud de la batería.

“Pensemos que estamos en enero de 2023, un carro con cinco años sería uno 2018. ¿Cuál es el porcentaje para comprar un carro eléctrico en cuanto a la salud de la batería? Entre un 85% y un 100% es el estado de salud bueno para comprar un carro usado (...) Si yo compro un 2018, estoy asumiendo que por lo menos me van a quedar otros cinco años de batería”, ejemplificó Rodríguez.

Cuando la batería “envejece”

El uso del carro ocasiona que, con el pasar de los años, la batería vaya perdiendo capacidad de almacenaje de energía, como un proceso natural, por lo tanto afecta la autonomía del vehículo.

“Entonces ese carro riquísimo que compré hace ocho años, hoy sigue siendo el mismo carro riquísimo, pero se me agota muy rápido la batería. ¿Por qué? Porque la energía que tengo ahora en este espacio no fue diseñada para mover el carro. Es como si le hubieran puesto una batería más pequeña. Sí, lo va a mover, pero se me va a agotar más rápido”, explicó Rodríguez.

De manera tal que a los ocho o diez años, aproximadamente, “no tenemos nada que hacer (...) ya no se puede cambiar un módulo porque ya ella envejeció toda”. Ahí, lo que se debe hacer es cambiar la batería por una nueva.

No está en buenas condiciones para el carro (...), pero no está mala, la capacidad de almacenaje de la batería sirve para darle una segunda vida. Con módulos viejos podemos armar baterías de segunda para otros usos: bicis, motos, scooters, otros dispositivos que no tienen la demanda del carro. Con la segunda vida de la batería de litio, estamos hablando de otros diez años, en el mejor de los casos hasta 15. — Federico Rodríguez, director comercial de ECAC Instituto Técnico

Hoy, una batería nueva para un vehículo eléctrico puede costar, en promedio, $15.000 en Estados Unidos, según el director comercial de ECAC. ¿Y en Costa Rica? Ahorita en suelo tico no hay mercado de baterías, por eso no se podrían encontrar precios de este componente en el país, dijo la directora ejecutiva de Asomove.

De acuerdo con Eric Orlich, presidente de Asomove, se proyecta que el precio de las baterías va a disminuir a la mitad dentro de cinco años. Esta merma se dará por el aumento de la producción de vehículos eléctricos, por lo que se abaratarán los costos de fabricación.

“El kilowatt (unidad que se utiliza para medir la capacidad de la batería de los carros eléctricos) hoy anda más o menos en $200, $250. La idea de Elon Musk, principalmente, es llegar a unos $100 el litio, entonces vos decís 50 kilowatts a $100 cuesta $5.000 esa batería. Entonces vamos a tener dentro de unos años baterías más baratas”, dijo Rodríguez.

Costo de operación de un vehículo eléctrico

Un reportaje que se publicó en El Financiero, en abril pasado, expuso que el costo de operación promedio anual de los vehículos eléctricos es más barato que los carros de combustión.

Así lo evidenció un ejercicio que realizó EF junto con Jerry Campos, gerente de producto de Hyundai Grupo Q, el cual demostró que el costo de operación promedio anual de un vehículo eléctrico es menor en, aproximadamente, ¢2 millones, respecto a uno similar de combustión interna. Ese gasto incluye el pago por el combustible bajo el supuesto de que mantenga los mismos precios a lo largo de todo un año.

Ese dato surgió de la comparación del gasto operativo promedio anual de un sedán con un motor de 1.400 centímetros cúbicos (cc) de Hyundai, el cual tiene un costo que va desde los $25.900, y del vehículo eléctrico Ioniq, de la misma marca, cuyo precio inicia en los $39.900.

Pese a que el costo de operación promedio anual es más barato, los precios de los vehículos eléctricos continúan siendo más elevados que los de combustión; siendo este uno de los factores principales que aleja a los compradores de adquirir carros eléctricos.