La admisión a una universidad de la Ivy League en Estados Unidos suele asociarse con prestigio académico, redes profesionales y posibilidades de inserción laboral internacional. Pero, para una familia costarricense, también se plantea una pregunta inevitable: ¿cuánto cuesta, aproximadamente, financiar una carrera en una de estas instituciones?

La respuesta no se limita a la matrícula. Las ocho universidades que integran la Ivy League son privadas y construyen un presupuesto de asistencia que combina clases, cuotas, residencia, alimentación, libros, gastos personales y transporte.

Para un estudiante que viaja desde Costa Rica, los vuelos internacionales, trámites migratorios y la cobertura médica también deben considerarse por aparte.

La Ivy League es una asociación deportiva universitaria de Estados Unidos integrada por ocho instituciones privadas de alta selectividad: Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, la Universidad de Pensilvania, Princeton y Yale.

Actualmente, son conocidas internacionalmente por constituir el grupo de universidades estadounidenses con alto prestigio académico, amplia producción investigativa y redes de graduados influyentes.

De acuerdo con las estimaciones públicas de las instituciones recopiladas por El Financiero, para estudiantes de pregrado a tiempo completo que viven en el campus, para el año académico 2026-2027, el costo de estudiar se calcula entre $94.000 y $100.000 por año, aproximadamente.

Sin embargo, es importante tomar en cuenta que esto no significa que todo estudiante internacional deba pagar esa cantidad, pues existen varios tipos de becas a las que se puede aplicar.

El proceso de admisión para estudiantes internacionales no se limita a evaluar su récord académico, sino que es necesario el dominio total del inglés, el cual debe ser demostrado por medio de alguna prueba estandarizada, como el TOEFL. Además, es obligatorio hacer un examen para medir los conocimientos del estudiante, normalmente el SAT o el ACT.

Dichas pruebas suelen tener un costo adicional, por lo que deben contemplarse en el presupuesto previo a entrar a la o las instituciones de interés.

A continuación, desglosamos los hallazgos generales de costos por universidad, según la información disponible.

Harvard

Harvard College publica una matrícula de $84.400 para 2026-2027. A este monto deben añadirse $1.944 por servicios de salud, $4.272 por servicios estudiantiles, $18.900 de alojamiento y $6.760 de alimentación. En conjunto, los cargos institucionales ascienden a $116.276.

No obstante, esa no es necesariamente la cifra final; Harvard incorpora además libros y materiales, gastos personales y una previsión de transporte que puede ubicarse hasta en $10.000.

Por otro lado, para estudiantes que no tengan una cobertura aceptada por la institución, el seguro médico universitario puede representar $4.954 adicionales.

En este caso, los estudiantes extranjeros pueden optar por ayuda financiera bajo las mismas condiciones que los estadounidenses, independientemente de su nacionalidad.

Yale

Yale estima una matrícula de $72.500 para 2026-2027. El alojamiento tiene un costo proyectado de $12.080 y la alimentación, $9.520. Solo estos cuatro componentes suman $94.285.

Aspectos como materiales, transporte y gastos personales no se contemplan dentro del total; no obstante, se menciona un monto adicional y opcional de $3.764 para gastos médicos y $185 destinados a actividades estudiantiles.

La universidad indica que evalúa a sus solicitantes sin considerar su capacidad de pago y que cubre el 100% de la necesidad financiera demostrada. Esta política se aplica también a estudiantes internacionales.

Princeton

Princeton es considerablemente más asequible en comparación con las demás de la Ivy League.

Contempla $68.140 de matrícula y $13.010 para alojamiento, además de montos respectivos a alimentación ($9.110); libros, materiales y gastos personales ($1.050), un promedio de gastos personales de $3.000 y tarifas varias ($314).

Es decir, el total se ubica, en promedio, en $94.624.

La institución sostiene una política de admisión need-blind para todos los aspirantes, incluidos los internacionales. Esto significa que solicitar ayuda no se toma en cuenta al evaluar la admisión, por lo que no afecta el proceso de entrada del estudiante.

Princeton asegura cubrir el 100% de la necesidad demostrada mediante ayuda basada en necesidad, no por méritos académicos o deportivos.

Universidad de Columbia, en Nueva York. Los estudiantes costarricenses que aspiran a la Ivy League deben sumar al costo de lista los tiquetes aéreos y trámites migratorios. (Shutterstock)

Columbia

Columbia College proyecta $72.800 por matrícula y $4.160 por honorarios en el bienio 2026-2027.

El presupuesto también incluye $12.522 de alojamiento, $7.128 para alimentación, $1.320 de libros y suministros, así como $1.844 de gastos personales.

Estos rubros suman $99.774 antes de añadir, de forma personal, el transporte local y el viaje desde Costa Rica.

Universidad de Pensilvania

El presupuesto total para estudiar en la Universidad de Pensilvania, viviendo en el campus, es de $99.082.

Este monto incluye $65.670 de matrícula, $8.308 de honorarios, $13.644 de alojamiento, $6.960 de alimentación, $1.412 de libros y suministros, $1.080 de transporte y $2.008 para gastos personales.

La institución admite solicitudes de ayuda financiera de estudiantes internacionales, pero aplica una política need-aware: la necesidad económica puede ser considerada durante la admisión.

Por eso, quienes aspiren a recibir apoyo deben solicitarlo al mismo tiempo que presentan su postulación.

Universidad de Brown

Esta institución promedia una matrícula anual de $74.568. A este monto se suman $3.084 en tarifas (incluidos $100 por registro académico para estudiantes de primer ingreso), $10.710 de alojamiento y $8.754 de alimentación.

En total, los cargos directos facturados por la universidad ascienden a $97.116. Brown calcula además $2.878 en gastos personales varios, clasificados como costos indirectos. Por tanto, el presupuesto anual total estimado llega a $99.994.

Además, mantiene una política de admisión need-blind para estudiantes internacionales de primer ingreso y señala que cubre el 100% de la necesidad financiera demostrada de quienes son admitidos.

Cornell

Cornell publicó una matrícula de $73.946 para 2026-2027 para estudiantes no residentes del estado de Nueva York y para quienes estudian en sus facultades financiadas mediante recursos privados.

La cifra puede cambiar en algunos programas vinculados al estado de Nueva York, por lo que el costo depende del college o facultad donde se matricule el alumno.

Su estimación disponible de costos de pregrado incluye $1.024 de cuotas obligatorias, $13.744 por alojamiento y $7.604 por alimentación.

Solo con matrícula, cuotas, residencia y comidas, el presupuesto asciende a los $96.318, sin incluir libros y materiales ($1.234), transporte, gastos personales y viajes internacionales. Estos últimos aspectos no son detallados por la institución.

Cornell ofrece ayuda basada en necesidad a estudiantes internacionales admitidos que la soliciten y demuestren necesidad económica. Sin embargo, su proceso de admisión para internacionales es need-aware.

Dartmouth

Dartmouth estima un costo total anual de $98.946 para el curso 2026-2027. El presupuesto incluye $71.697 por matrícula, $2.426 en tarifas, $13.032 por vivienda y $8.746 por alimentación.

Estos cargos directos suman $95.901 y son los rubros que la universidad factura al estudiante. Al presupuesto se añaden $1.005 por libros, materiales, suministros y equipo, así como $2.040 por gastos varios o personales.

La cifra incluye una cuota adicional de orientación de $519 para estudiantes de primer año, aunque la universidad aclara que ese cargo ya está contemplado en los totales publicados.

Para un costarricense, al cálculo todavía habría que agregar los tiquetes aéreos, pues el presupuesto mostrado no incorpora un monto específico para transporte internacional.

Dartmouth aplica admisión need-blind sin importar la nacionalidad de la persona solicitante. Es decir, la capacidad de pago no se toma en cuenta para decidir la admisión de un estudiante internacional.