Finanzas

¿Cuánto debe ganar para pertenecer al 20% más rico de Costa Rica en 2026? Aquí la respuesta

Por Redacción EF

AñadirEl Financierocomo fuente preferida en

La Encuesta Nacional de Hogares 2026 (ENAHO), del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), presenta un panorama de menores ingresos para los hogares costarricenses y persistentes diferencias entre los extremos de la distribución.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.